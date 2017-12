Libertadores divulga tabela; Grêmio será 1º brasileiro a estrear

A Conmebol divulgou nesta sexta (22) a tabela base da Taça Libertadores 2018 com as datas e horários das três primeiras fases e da etapa de grupos da competição que terá início no dia 22 de janeiro. Entre os brasileiros, Chapecoense e Vasco serão os primeiros a entrar em campo, no dia 31 de janeiro, às 21h45 (de Brasília), para enfrentarem Nacional do Uruguai e Universidad Concepción, respectivamente, pela segunda fase da competição. Os jogos de volta serão realizados no dia 7 de fevereiro, também às 21h45 (de Brasília).

Já na fase de grupos, o Grêmio será o primeiro a entrar em campo, no dia 27 de fevereiro, uma terça-feira, para um jogo fora de casa contra o Defensor Sporting, às 19h15 (de Brasília). O Cruzeiro entra em campo no mesmo dia, às 21h30 (de Brasília), para o duelo contra o Racing, na Argentina. Corinthians, Santos, Palmeiras e Flamengo estreiam na mesma semana, mas apenas o time carioca joga em casa. E logo contra o River Plate, às 21h45 (de Brasília) do dia 28 de fevereiro, uma quarta-feira. No mesmo dia e horário o Corinthians encara o Millonarios, na Colômbia.

Já no dia 1º de março, uma quinta-feira, o Santos viaja para o Peru para o confronto contra o Real Garcilaso, às 19h15 (de Brasília). No mesmo dia, mas às 21h30 (de Brasília), o Palmeiras encara um adversário ainda indefinido (um dos 4 classificados da fase anterior), fora de casa.

O duelo dos palmeirenses contra o Boca Juniors, no Allianz Parque, será o único de uma semana sem outros jogos na competição. O duelo está marcado para as 21h45 (de Brasília) do dia 11 de abril.

Já a Chapecoense, caso passe pelas três primeiras fases, terá pela frente o Estudiantes, no dia 28 de fevereiro, na Arena Condá. O Vasco, por sua vez, se atingir a fase de grupos, estreará duas semanas mais tarde, no dia 13 de março, contra o Universidad de Chile, em casa.

O duelo dos palmeirenses contra o Boca Juniors, no Allianz Parque | Foto: Divulgação/Conmebol

