Maradona viaja para Holanda para novo desafio no futevôlei

Detentor de vários títulos locais, nacionais e internacionais, o paulista já naturalizado amazonense, Diego Maradona da Silva, de 28 anos, se prepara para seu novo desafio fora do país: o Flex Virtual International Fotvolley Tournament. A competição será realizada, entre os dias 4 e 7 de janeiro de 2018, na cidade de Groningen, na Holanda. O atleta embarca na próxima terça (26), com destino aos países baixos.

Na reta final de sua preparação, Maradona, entre as inúmeras conquistas na modalidade em âmbito internacional estão os títulos mundiais em Israel em 2009, campeão do Campeonato Internacional na cidade de Jerusalém em 2011, além de ser vice-campeão da Corona League em Israel em 2016 e terceiro lugar no Israel Urban League esse ano.

Para o atleta Maradona, que tem como parceiro Weliton Silva, de Natal, responsável por sua entrada na modalidade, participar da competição significa um desafio ao lado de grandes atletas de outros países.

“A importância dessa competição serve para ver nosso nível técnico como está, além do intercâmbio também. Isso sempre abre oportunidades para levar nosso trabalho a outros países. Será uma competição de nível alto, onde as melhores duplas dos países participantes estão mandando seus melhores atletas”, explicou, mas além do lado competitivo, tem ainda o intercambio além do esporte.

“Com certeza, é uma boa experiência tanto cultural como de vida. O esporte nos proporciona momentos bons, como esse de uma competição dessas que cheguei, na qual hoje tenho a oportunidade de morar e trabalhar em Israel”, completou.

Maradona tem como parceiro Weliton Silva, de Natal, responsável por sua entrada na modalidade | Foto: Divulgação

Clínicas

Há dois meses trabalhando como professor, no Centro de Treinamento (CT) Believe, bairro das Laranjeiras, Zona Centro-Sul da cidade, com treinamento funcional e futevôlei, o atleta vai poder mostrar um pouco de sua experiência e conhecimento para atletas e simpatizantes que moram na Europa.

“Vou fazer clínicas na Áustria e Portugal. Também vou visitar meu amigo Allan que faz parte da seleção nacional de Beach Soccer de Portugal. Ele tem uma escolinha de futevôlei e vamos fazer um trabalho juntos”, contou, mas confessou de sua satisfação de passar um pouco de seu conhecimento da modalidade.

“Sempre é bom passar um pouco de conhecimento para outras pessoas. Me sinto feliz em fazer esse trabalho em muitos países. Já fiz e faço até hoje essas clínicas pelo mundo a fora. Sou atleta profissional, e moro há sete anos em Israel competindo e dando aulas também lá”, revelou.

