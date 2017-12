A última vez que o Imperador pisou no gramado do estádio foi em 2010, quando marcou um dos gols do Flamengo na derrota para o Universidad de Chile, pela Libertadores. | Foto: Divulgação







O tradicional Jogos das Estrelas, evento de Zico, acontece na próxima semana, no dia 27, no Maracanã. As atrações deste ano estão sendo anunciadas aos poucos e quanto mais perto do eventos, maiores são a informações sobre os confirmados.



Para o jogo principal, 22 nomes já estavam confirmados, e agora, os nomes de Adriano Imperador, o holandês Edgar Davids, o uruguaio Álvaro Recoba e o argentino Sergio Goycochea foram anunciados também como atração da partida que acontece às 20h30.

Com planos de voltar a jogar profissionalmente em 2018, essa será a primeira vez que Adriano fará uma partida no novo Maracanã.



A última vez que o Imperador pisou no gramado do estádio foi em 2010, quando marcou um dos gols do Flamengo na derrota para o Universidad de Chile, pela Libertadores.



Recoba e Goycochea, craques sul-americanos, também desfilarão talento no gramado sagrado do mais importante estádio do Brasil. O primeiro, ídolo e craque uruguaio, foi multicampeão pela Inter de Milão.





O segundo, um dos maiores goleiros da história da Argentina, foi bicampeão da Copa América e vice-campeão do mundo, em 1990. Dando um toque europeu nessa seleção, o holandês Davids, que atuou por grandes clubes do mundo e vestiu por 11 anos a camisa da Holanda.

Além deles, outros 22 nomes já estão confirmados: Renato Gaúcho, Petkovic, Zinho, Aílton, Alcindo, Luizinho Quintanilha, Carlos Alberto Santos, Alberto, Carlos Germano, Donizete, Djalminha, Alex, Amoroso, Alex Dias, Jorginho, Aldair, Juan, Neto, Leonardo, Sorín, Marinho e Bruno Silva. Antes da partida dos atletas e ex-atletas, haverá o jogo dos artistas, que começará às 18h15.

A vendas físicas dos ingressos e trocas das compras feitas pela internet começama a partir desta sexta-feira (22/12), das 10h às 17h, na bilheteria 1 do Maracanã.



Para comprar ingressos pela internet, basta acessar o site oficial do evento (www.jogodasestrelas.com).



Os setores Norte e Sul custam R$ 40 e Leste e Oeste, R$ 60 – todos eles com meia-entrada. Ainda estão à venda ingressos limitados de Maracanã Mais e camarotes.





