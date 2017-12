Doações iniciam às 13h em hospitais e maternidades da Zona Leste | Foto: Arquivo pessoal





As superações e vitórias no tatame, não foram suficientes para o lutador de jiu-jítsu Frank Franco, 48. Após uma promessa realizada no dia 12 de outubro de 2007, dia do nascimento da filha mais velha, Annie Sophie, com 10 anos, ele decidiu retribuir a vida da pequena fazendo o bem para outras crianças em todos os dias de Natal. Nesta data, todos os anos, ele distribui cerca de 200 brinquedos e kits de higiene em hospitais e abrigos infantis, assim como em comunidades carentes da cidade.

As entregas das doações começam às 13h e se prolongam até o fim da tarde. A prioridade é atender as maternidades e hospitais infantis da Zona Leste de Manaus, mas outros pontos da cidade, que contam com crianças carentes fazem parte do trajeto.

“Moro na Zona Leste da cidade. Por conta disso iniciamos o trajeto por esta área. A maternidade Ana Braga é a primeira a receber nossa visita, seguida pelo hospital infantil Joãozinho”, disse o lutador.

Frank Franco em visita ao abrigo Nacer | Foto: Arquivo pessoal

Nos kits paras as maternidades, está incluso banheira, sabonetes, cotonetes, lenço umedecido e luvinhas para o bebês recém-nascidos.



Ele conta que as doações são simples, mas que atendem às necessidades de quem não tem quase nada. “Já aconteceu de encontrarmos mães que vieram de outros municípios, trazidas às pressas para a capital para terem filhos e, devido à pobreza, não tinham nenhuma roupinha para vestir na criança. Quando elas receberam o kit, ficaram muito agradecidas”, diz o benfeitor.

Os brinquedos doados atendem tanto a meninos quanto a meninas. “Poder ver o brilho nos olhos deles e o sorriso de poder ganhar um presente, é algo que não tem preço, repõe minhas energias e faz de mim uma pessoa melhor”, conta Frank Franco que se emociona a cada ação realizada.

Visita ao abrigo Nacer

Antes do Natal, Frank recebeu um convite para visitar o Núcleo de Assistência à Criança e Família em Situação de Risco (Nacer), que fica localizado no bairro Parque 10 de Novembro – Zona Centro-Sul da cidade. A visita ocorreu na última quarta-feira (20), onde ele também fez questão de se vestir de papai noel e distribuir brinquedos à criançada.

Frank Franco em visita ao abrigo Nacer | Foto: Arquivo pessoal

O lutador, que é pai de duas meninas, ficou de coração partido ao encontrar crianças q vítimas de abuso sexual. Os pequenos encontravam-se em circunstância de medida protetiva no local.



Devoção



Devoto de Nossa Senhora de Aparecida, ele fala que a Santa é quem lhe dá forças para fazer o bem a cada Natal, mesmo em meio à dificuldades.

“Não perco nenhuma novena de Nossa Senhora de Aparecida, sempre rezo para ela me fortalecer. Mesmo com todas as dificuldades da vida, ela me inspira a levar um pouquinho de atenção e felicidade a cada criança. Por isso sempre recebem minha doação no dia de Natal”, conta o lutador, que também cuida da mãe de 62 anos, acamada por conta de um Alzheimer.







