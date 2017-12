Ronaldinho destaca que sempre teve o sonho de jogar num time com grande torcida, e conta que teve este 'gostinho' com o Flamengo | Foto: Folhapress





SÃO PAULO, SP - Ronaldinho Gaúcho defendeu grandes clubes do mundo inteiro, como Barcelona e Milan, além de suas atuações brilhantes pela seleção brasileira, mas o craque revelou neste domingo (24) que guarda uma certa frustração por não ter vestido a camisa do Corinthians ao longo de sua carreira. O maestro contou que sempre se imaginou jogando por uma equipe de massa, como o Corinthians. Ele teve um gostinho disso quando jogou pelo Flamengo, mas, mesmo assim, queria ter atuado diante da torcida corinthiana.

"Eu sempre me imaginei em time com torcida de povão. Corinthians, aquela coisa... Via os jogos do Corinthians, era aquela coisa. Flamengo também, que tive a felicidade de jogar. Nesses times que têm torcida fanática, sempre me imaginei", disse o jogador, que se aposentou em 2015 após ter jogado pelo Fluminense.

No Brasil, ele também atuou por Grêmio e Atlético-MG.Desde que pendurou as chuteiras, Ronaldinho tem aproveitado para viajar pelo mundo. Entre uma pelada e outra com amigos e jogos beneficentes, ele agora pode conhecer melhor os lugares por onde passou enquanto era profissional."Quando se está jogando, conhece só aeroporto, hotel, estádio... Agora dá tempo de conhecer melhor. Eu voltei a um lugar a que fui há 20 anos, o Egito. É um lugar que me impressiona."





