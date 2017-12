Com cartel de 26 lutas, sendo 23 vitórias e apenas três derrotas, o lutador amazonense Bibiano Fernandes, de 37 anos, está de férias em Manaus, mas se preparando para seu próximo desafio no One Championship. O adversário será o vietnamita, naturalizado australiano, Martin Nguyen, no dia 24 de março de 2018, pela “The Situ-Asian”, na Tailândia.



Cotado para seleção canadense de Wrestling, e sem saber o que perder desde 2010, Bibiano vem uma vitória de 1m47s diante do americano Andrew Leone, na luta principal, do card One FC Kings & Conquerors, no dia 5 de agosto último, em Macau, na China.

Leia também: Amazonastur retoma diálogo com companhias aereas e busca novos voos

Sobre sua preparação para o próximo desafio na Ásia, o amazonense segue sua programação para não deixar em nenhum momento aquém sua parte técnica, tática e física. Para isso, ele treina em Manaus e depois segue para continuar seu cronograma fora do país.

“Hoje treino com no Japiim, mas quando tiver faltando oito semanas antes da minha luta, vou treinar em dois horários. Serão quatro semanas no Canadá e mais quatro no Estados Unidos. A minha preparação física é completamente diferente, além disso tem ainda o treino técnica, que é agilidade de movimentar, entender o punch, muro, chute e outras coisas dentro do combate”, comentou.

Sabendo que tem pela frente um adversário muito difícil e vem motivado pelos últimos resultados, o amazonense não se assusta, pelo contrário, considera até bom e serve como fator motivacional.

“O australiano está vindo de várias vitórias e da conquista de dois cinturões. Ele quer pegar meu terceiro cinturão, agora na categoria Galo. Acho legal, o cara é bom, me deixa mais motivado de encarar um campeão, prefiro assim, pois é um campeão com outro campeão”, disse, mas já fez uma análise detalhada do seu adversário os pontos fortes e vulneráveis.

"Fiz uma avaliação da mão dele, pois levou vários knock dows, mas se entrar uma mão boa o cara cai. Fizemos uma estatística, observamos com ele luta, ele nunca passa do segundo round, ele nunca lutou quatro rounds. Já conheço as técnicas, o que preciso saber, já estudei ele para dar respostas das perguntas que ele vai me dá", finalizou, mas afirmou que sempre guarda uma surpresa na hora certa do combate.

"Hoje estou preparado para lutar com ele. Não luto do jeito que quero lutar, porque sempre faço com freio de mão puxado. Sei da minha capacidade e finalizo os caras muito rápido, eu tenho muita coisa para mostrar. Ele pode estar em um nível que não seja verdadeiro, mas faz parte do combate. A luta é muito cabeça e muito estudada, pois não sei o nível da luta em que rumo vai tomar, mas todo cuidado é pouco", observou.

Sem condições

Sobre um possível combate entre Demetrious Johnson e boxeador Floyd Mayweather, o lutador amazonense considera muito improvável, pois são dois contextos totalmente diferentes e com estilos totalmente diferentes. Para ele, seria algo inusitado e completamente desproporcional de se imaginar.

“Se for olhar no business é uma chance para ganhar dinheiro. Eles querem vender shows. Eles não estão pensando nos atletas, para o cara ganhar dinheiro eles querem isso. Acho que o Demetrius não vai lutar com ele, porque ele iria matar ele em minuto no primeiro round. O Mayweather não tem a mão pesada, a parada dele é a resistência, ele é muito paciente. Não sabemos o que passa nos bastidores, talvez ele diga ‘está bom e vou lutar ‘”, completou.

Aposentadoria

Aos 37 anos, Bibiano Fernandes só pensa nos seus compromissos nos combates nas competições internacionais, mas também vislumbra sua vida quando não for mais preciso entrar no octógono.

“Me aposentando já recebi uma proposta de emprego na One Championship, na empresa onde eu luto. Quando parar de lutar vou ser contratado pela empresa para trabalhar como uma espécie de embaixador dos brasileiros. Quando estou na Ásia, os brasileiros têm muitas dificuldades, as vezes eles pedem ajuda e presto essa solidariedade. Eu seria uma espécie de embaixador dos irmãos brasileiros quando fossem lutar na Ásia”, disse.

Leia mais:

Dor na lombar? Cuidado, pode indicar problemas sérios

Gramados da Arena da Amazônia, Carlos Zamith e Colina recebem serviços de revitalização

Zumba, aeroboi ou dança de salão? O importante é dançar!