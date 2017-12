Natural do Rio de Janeiro, o atual Secretário Municipal de Juventude Esporte e Lazer (Semjel), João Luiz Almeida da Silva, de 45 anos, vem de família humilde, mas com seu trabalho no município de Manaus conquistar a confiança do povo e foi eleito vereador, sendo o mais votado. Na condição de representante da cidade desenvolveu o “Projeto Jovem nota 10”, além de outros projetos na área esportiva. Na atual pasta, o secretário da Semjel, revelou ao PÓDIO suas conquistas, metas, objetivos e planos para o desporto da cidade de Manaus.

Ele afirmou que o compromisso da Semjel é continuo com as pessoas voluntárias da cidade | Foto: Divulgação/Semjel

EM TEMPO - Secretário, o senhor foi desportista? Se foi, praticou quais esportes?



JOÃO LUIZ - Pratiquei capoeira e futsal. Tenho envolvimento com o esporte de base desde que morava no Rio de Janeiro e acredito que por meio do esporte é possível retirar jovens do mundo das drogas e dar uma nova chance de vida a eles. Por isso me envolvi na política, presidi a Comissão de Esporte da Câmara Municipal de Manaus e, agora, a secretaria de esporte da cidade. O prefeito Arthur Neto nos orienta a investir no esporte e jovens de nossa cidade.

EM TEMPO - Na época em que foi presidente da Comissão de Esporte da Câmara Municipal de Manaus (Comesp), realizou uma audiência pública com o tema “resgatar o futebol local”. O resultado desse encontro foi satisfatório com a presença de entidades desportivas, profissionais que atuam no futebol e outros convidados?

JOÃO LUIZ - Tenho certeza que sim. Quando estive a frente da Comissão de Esporte da Câmara Municipal de Manaus realizamos audiências públicas e indicações à Administração Municipal, com o propósito de desenvolver e incentivar o esporte na capital amazonense.

EM TEMPO - Na sua opinião, os representantes da CMM deveriam realizar eventos com essa temática com mais frequência, para buscar alternativas, soluções e outros caminhos para o futebol amazonense?

JOÃO LUIZ - Os vereadores que estão à frente da Comesp têm um compromisso muito grande com o esporte em nossa capital. Tenho certeza de que os vereadores, que fazem parte desta importante comissão, vão continuar levando à frente o que já foi iniciado, na época em que presidi a comissão de esporte, e farão muito mais, não somente para o futebol, mas para o esporte como um todo.

EM TEMPO - Além do tema futebol amazonense, o senhor quando vereador realizou audiência pública com os ciclistas, ou seja, mostrou sua preocupação com outros esportes. Esse trabalho foi importante para assumir a Secretaria de Esportes do Município de Manaus?

JOÃO LUIZ - Fizemos uma audiência pública com ciclistas de onde criamos o Dia Municipal do Ciclista. Já temos projetos para implementar na cidade as ciclofaixas por meio da parceria privada. Com isso vamos trabalhando para oferecer a população projetos que incentivem também o uso da bicicleta como meio de transporte.

EM TEMPO - O senhor assumiu há pouco tempo a Semjel. Como o senhor encontrou a Secretaria em todos os aspectos?

JOÃO LUIZ - Estamos passando por um período de crise no país, isso reflete em todas as áreas da gestão municipal e na Semjel não foi diferente. No entanto, trabalho com empenho para conseguir investimentos via governo Federal e empresas privadas, para levar em frente os projetos planejados para o próximo ano.

EM TEMPO - Qual o resumo que o senhor faz de sua administração em seis meses na pasta da Semjel?

JOÃO LUIZ - Começamos bem, pois em pouco tempo em minha gestão conseguimos realizar eventos importantes, entregamos academias ao ar livre, espaços públicos esportivos, que estavam desativados ou em reforma. Inauguramos recentemente o complexo esportivo Amadeu Teixeira. Retomamos com a Corrida Cidade de Manaus, levando mais de 6 mil participantes para as ruas do Complexo Turístico da Ponta Negra. Outro sucesso que pode ser destacado é a Olimpíadas da Terceira Idade, que atingiu um número recorde de inscritos. Revitalizamos o Parque da Criança, onde recebeu 33 mil crianças no dia 12 de outubro. Apoiamos os esportes paraolímpicos e vamos continuar fazendo pelo esporte para que nossa população tenha uma melhor qualidade de vida por meio de atividades físicas.

EM TEMPO - Quais são os projetos para ano que vem da Secretaria para alavancar o esporte no município de Manaus?

JOÃO LUIZ - Vamos levar o programa de esporte e lazer para as comunidades. Fazer a primeira Copa Nacional Indígena do Amazonas. Pretendemos implementar o projeto Ciclofaixa; buscar parcerias público-privadas para melhorias das unidades esportivas municipais de nossa cidade; realização da 3ª Colônia de Férias para Pessoas com Deficiência (PCD); continuação do Programa Segundo Tempo; criar do Centro de Treinamento de Lutas para pessoas de baixa renda; convênio com o Governo Federal para a implantação dos programas de Esporte e Lazer da Cidade e Luta pela Cidadania; Como pedido pelo prefeito Arthur vamos criar o projeto Jovem Empreendedor; entre outros que forem surgindo.

EM TEMPO - O governador Amazonino Mendes quando foi prefeito implantou em alguns bairros na época, os chamados Centros de Desenvolvimento Comunitários (CDC). Ao longo dos anos todos ficaram abandonados. O senhor tem conhecimento disso, e sabendo, o que poderia fazer para retornar com esses locais que desenvolvia na época várias atividades esportivas?

JOÃO LUIZ - Estamos reformando alguns espaços públicos comunitários, porém, vamos buscar as empresas privadas para gerenciar os locais e investir no esporte, sem com o consentimento e apoio dos moradores do local.

EM TEMPO - A Semjel tem algum projeto para ajudar as pessoas que tem trabalho voluntário nas comunidades em diversos esportes?

JOÃO LUIZ - O compromisso da Semjel é continuo com as pessoas voluntárias de nossa cidade. Temos um compromisso em fomentar o esporte em nossa capital e isso temos feito com compromisso e seriedade.

EM TEMPO - Qual o apoio da Semjel para os atletas que buscam ajuda e apoio da Secretaria para participar de eventos e incentivo em competições locais, nacionais e até internacionais?

JOÃO LUIZ - Temos o Bolsa Atleta municipal que contempla esportistas olímpicos e paraolímpicos de nossa cidade. O resultado no investimento de nossos atletas é compensatório. A exemplo temos os medalhistas paralímpicos Laiana Batista, 35, e Guilherme Costa, 25, que fizeram história no desporto ao se tornarem os primeiros medalhistas paralímpicos do Amazonas.





