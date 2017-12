United congela conversas sobre renovação com Mourinho, diz jornal

Segundo a publicação britânica, Mourinho é cobrado por manter tática "ultra pragmática" | Foto: Divulgação

A diretoria do Manchester United cessou conversas com José Mourinho sobre renovação. A informação é do jornal inglês "Mirror".



A cúpula do clube não está satisfeita com o aumento da distância do líder Manchester City sobre os demais no Inglês, e Mourinho tem seu trabalho questionado internamente.

No fim de semana, o United levou empate do Leicester aos 49min do 2º tempo, já o City atropelou o Bournemouth. O City tem 55 pontos, 13 a mais que o rival local, em segundo lugar.

A diretoria do United entende que o time montado por Mourinho, no clube desde o meio do ano passado, já poderia ter respondido melhor em campo.

Segundo a publicação britânica, Mourinho é cobrado por manter tática "ultra pragmática", diferentemente de Guardiola, que é visto pelos diretores do United como um técnico capaz de reinventar o time em campo.

O contrato de Mourinho com o United é válido até junho de 2019, com possibilidade de renovação por mais uma temporada.

