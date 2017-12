Técnico do Manaus FC diz que todo jogador tem condição de ser titular

De acordo com o comandante do Manaus, ele se utiliza de outro artificio para deixar o time com muitas opções | Foto: Divulgação/Emanuel Mendes Siqueira

Depois de duas semanas de pré-temporada, o treinador do Manaus FC, Wladimir Araújo realizou o primeiro coletivo no sábado (24), no Centro de Treinamento (CT) 3B, bairro Aparecida, no centro da cidade.



O jogo de sábado foi a primeira oportunidade do comandante do Gavião do Norte observar, com a bola em jogo, o potencial de cada jogador.



Sem citar nomes ou alguma dica de quem poderia sair como titular, depois do primeiro coletivo, o técnico avaliou o elenco. Para o treinador é muito cedo para fazer qualquer avaliação prematura, mas deu para verificar a performance de cada jogador.

Treinador disse que a equipe é forte e todos os jogadores do grupo tem condições de ser titular

“Esse time que iniciei o coletivo, não é a base, mas estamos analisando todos. Tenho uma maneira de trabalhar com quem joga melhor. Coloquei a equipe para eu ver. São jogadores que trabalhei durante setes dias com bola, daí percebi com quem poderia contar para iniciar o coletivo", pontuou.

O comandante do Manaus FC disse ainda que procura observar todos os jogadores, sem distinguir quem é titular ou reserva. Segundo ele, todos podem conseguir a vaga na formação principal para a estreia no Campeonato Amazonense.

“Trabalho de uma forma que não existe titular. Temos um grupo com 25 atletas e todos tem condições de jogar. É o momento de cada um. Com certeza, no dia 20 de janeiro, quem tiver no melhor momento para estreia com o Nacional, vai jogar".

Com uma base mantida e com a contratação de outros reforços, o treinador, apesar do pouco tempo a frente do elenco, já tem conhecimento do grupo. Para isso, ele conta com apoio da comissão técnica e das informações que são repassadas para conhecer a característica dos jogadores.

“Tenho informações boas do Igor Cearense sobre os jogadores que trabalham há mais tempo no clube. A nossa equipe é forte e todos os jogadores que estão no grupo têm condições de ser titular, porque é um time forte. Estou bastante contente com o rendimento do grupo, um elenco que trabalha bastante e assimila rápido o trabalho. Com certeza, temos tudo para fazer um bom campeonato”, disse.

