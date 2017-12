Pivô turco faz marca histórica em NBA nos Estados Unidos

A rodada natalina da NBA começou com um grande jogo no Madison Square Garden, em que o New York Knicks contou com atuação histórica do pivô turco Enes Kanter, mas mesmo assim perdeu para o Philadelphia 76ers por 105 a 98.

Kanter foi o grande nome da partida em Nova York, com 31 pontos e 22 rebotes, o que fez dele apenas o quarto jogador da história a passar de 30 pontos e 20 rebotes em dia de Natal. Antes, só Wilt Chamberlain (três vezes), Bill Russell e Bob Lanier haviam realizado o feito.

Entretanto, o atleta turco não foi páreo para a dupla formada pelo pivô Joel Embiid, que anotou 25 pontos e pegou 16 rebotes, e o armador J.J. Redick, terceiro maior cestinha do duelo, com 24 pontos e um aproveitamento de 50% nas bolas de três (4 de 8).

Os Knicks sofreram a segunda derrota seguida, já que vinham de um revés diante dos Pistons, e aparecem na oitava colocação da Conferência Leste. Já os 76ers estão em décimo lugar.





