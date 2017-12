Chile, Colômbia ou Flamengo? Rueda deve anunciar passos esta semana

O Flamengo aguarda o posicionamento sobre o futuro do técnico Reinaldo Rueda nos próximos dias. O interesse da seleção chilena e as notícias da imprensa do país dando conta do acerto balançaram os bastidores da Gávea. Um ponto, no entanto, é observado com cautela pelos dirigentes.

O treinador tem uma sinalização da Federação Colombiana de Futebol para que assuma o comando da seleção do seu país a partir de janeiro de 2019. Todos sabem que a principal meta de Rueda no futebol é essa. Para isso, ele não poderia firmar compromisso com o Chile.

Leia também: SSP-AM reforça segurança para as festas de fim de ano em Manaus

Não existe acordo, nem tampouco a garantia de que acontecerá. Só que Reinaldo Rueda já comentou algumas vezes com a cúpula do Flamengo que aguarda com ansiedade a concretização da meta.

Se optar por trabalhar no Chile para o projeto da Copa do Mundo de 2022, o colombiano terá o emprego garantido e mais uma possibilidade de disputar o Mundial - algo que já conseguiu com Honduras e Equador.

Se sair, os nomes mais cotados nos bastidores são os de Cuca e Paulo César Carpegiani. | Foto: Gilvan de Souza / Flamengo





A diretoria do Flamengo espera uma resposta antes da virada do ano. Para não ser pega de surpresa, a administração Bandeira de Mello discute nomes nos bastidores caso seja necessário substituir o comandante.

Os nomes mais falados são os de Cuca e Paulo César Carpegiani. Ambos, no entanto, lidam com respectivos impasses. A confiança ainda é grande de que Reinaldo Rueda cumpra o contrato com o Flamengo. Tudo pelo projeto que desenvolve na Gávea e com o apoio do sonho de dirigir a Colômbia.

Leia mais:

Chumbo no batom? Inmetro avaliou 15 marcas

Pivô turco faz marca histórica em NBA nos Estados Unidos

Partida de 'futboi' solidária agita torcedores dos bumbás neste sábado (16)