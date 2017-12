'Eles honram o compromisso', diz atacante Branco ao escolher o Penarol

Com cinco gols no marcador da divisão de acesso, finalizada recentemente, quando jogou pelo São Raimundo, o atacante Branco vai defender, pela primeira vez, o Penarol no Campeonato Amazonense da Série A em 2018. O jogador foi anunciado oficialmente pela diretoria do Leão da Velha Serpa para disputa do Barezão.

Para Branco, com passagens pelo Nacional, Holanda, Princesa e Rio Negro, o Penarol foi a melhor opção entre os clubes que vão participar do Amazonense no ano que vem.

“Escolhi o Penarol pelo fato de ser uma equipe que paga os seus jogadores no Amazonas. Posso dizer que pagam certo seus atletas, por isso, fechei com a equipe. Já passei por vários times do interior e, nesse quesito de pagamento, ele e o Princesa são os únicos que honram seus compromissos”, elogiou.



De acordo com o jogador, a proposta do Tufão da Colina não foi atrativa. Por esse motivo ele decidiu não ficar na equipe. Para ele, o interesse do Penarol foi mais interessante para sua pretensão profissional.

“O Ila Rabelo (presidente) me procurou esse ano, quando tinha desfeito uma negociação com o Nacional, mas optei pelo Princesa do Solimões. Agora houve o interesse e acertei. Hoje estou feliz de ter fechado com o Penarol”, explicou.

“Sabemos que Penarol não ganha há um bom tempo. Os jogadores que estão sendo contratados são justamente para conseguir esse objetivo. A meta é colocar o time na Copa do Brasil e no Brasileiro da Seria D”, disse.

