Em entrevista a Piqué, Neymar diz que Copa de 2014 foi 'uma porcaria'

O site "The Players Tribune", conhecido pelas colaborações de atletas de diversos esportes, publicou nesta quinta (27) uma entrevista inusitada com Neymar. O responsável por guiar a conversa foi o zagueiro espanhol Piqué, que atuou com o brasileiro no Barcelona.

O atacante falou um pouco de sua adaptação ao Paris Saint-Germain (PSG) e também relembrou momentos de sua carreira - entre eles, a Copa de 2014 e a lesão que o tirou da competição. Piqué pediu para Neymar descrever o Mundial em uma palavra. "Uma porcaria", disse o brasileiro.

Leia também: Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp

Neymar falou da entrada de Zúñiga em suas costas. "Quando ele me atacou, senti uma reação. Mas eu tentei me levantar. Eu estava com muita dor e eu me lembro que minha cabeça estava no chão. E o Marcelo estava dizendo: 'Não, não, chama os médicos'. E eu disse: '"Não, não, não. Eu quero jogar'. Porque eu queria marcar", relembrou.

"Eu estava louco (risos). Eu não conseguia virar e os médicos entraram. Mas eu não conseguia levantar as pernas. Não conseguia mexer minhas pernas. E o médico me tirou e comecei a chorar. Porque estava doendo muito e eu não sentia nada, não sentia minhas pernas. Então, fui para o hospital do estádio. Eles me deixaram lá. Eu me lembro que eu estava com a minha perna dobrada e quando eu tentava esticá-la doía", recordou o brasileiro.

Neymar também contou como foi a conversa no hospital naquele dia. "O médico me disse: 'Eu tenho duas notícias para você. Uma boa e uma ruim.' E eu disse: 'A ruim primeiro.' 'Você não poderá jogar mais na Copa do Mundo. Acabou para você.' E eu disse: 'E qual é a boa?'. 'A boa é que, depois você poderá andar, porque se fosse dois centímetros para o lado'".

O jogador do PSG também falou brevemente de sua adaptação ao clube francês. "Estou bem. É uma nova vida", disse Neymar, que ainda elogiou Mbappé. "Ele é um grande jogador. Ele tem muita qualidade, muita qualidade mesmo. É alguém que vai acabar nos livros da história do futebol", analisou.

Edição: Lívia Nadjanara

Leia mais:

Cães e gatos seguros contra a raiva; em Manaus mais de 235 mil vacinados

'Eles honram o compromisso', diz atacante Branco ao escolher o Penarol

Ano Novo, promessa (fitness) velha