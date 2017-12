Abílio Nery e Tuna Luso disputam a final da Série Ouro do Amazonas

Equipes tradicionais do Amazonas, Abílio Nery e Tuna Luso disputam nesta quinta (28), a partir das 20h, a final da Série Ouro do Campeonato Amazonense de Futsal Masculino Adulto. A partida será no Ginásio Poliesportivo do Amazonas (Amadeu Teixeira), com entrada gratuita. O campeão representará o Amazonas na Taça Brasil de Futsal, prevista para o primeiro semestre de 2018.

Considerado um dos grandes favoritos, o Abílio Nery, atual tricampeão do amazonense, não encontrou dificuldades para chegar à final, o time venceu o AFC Amazonas por 4 a 1, na semifinal do torneio realizada na última terça (26). Já o Tuna Luso é a surpresa dessa decisão, nas quartas e na semi, a equipe superou dois bons times, o Estrela do Norte e o Unidos do Alvorada, respectivamente.

A disputa contra a equipe do Alvorada pela semifinal foi acirrada do início ao fim. No tempo normal, os times empatam em 2 a 2, e na prorrogação, o Tuna Luso saiu na frente, marcou duas vezes, garantiu a vitória e uma vaga na grande decisão do campeonato.

União e experiência

Segundo o técnico do Tuna, Gille Freitas, o segredo para vencer o Abílio Nery nesta quinta será a união e a experiência do grupo. “Nosso elenco é muito bom e a nossa comissão técnica é bastante experiente. Temos uma base forte, fomos campeões da Taça Brasil Sub-20 e também da Copa TV Amazonas, o grupo é dedicado e está bem preparado para essa final”, comentou o treinador.

Já o Tuna Luso é a surpresa dessa decisão, nas quartas e na semi, a equipe superou dois bons times. | Foto: TÁCIO MELO/SEJEL

Equipes tradicionais

As equipes se enfrentaram na fase classificatória da competição e o Tuna venceu por 8 a 6, mas para o técnico do Abílio, Joctã Gonçalves, agora é outro momento. “Particularmente, não levo como uma revanche, acho que será uma grande partida de duas equipes tradicionalíssimas do futsal amazonense, com todos os ingredientes de uma final. Acho que, numa final, há vários fatores que são preponderantes como o psicológico, mas acredito que será um jogo bem equilibrado”, pontuou.

O Campeonato Amazonense de Futsal começou no dia 11 de setembro e reuniu 12 equipes. Os times Corinthians e Cirmman ficaram nas últimas colocações, foram rebaixados e, no próximo ano, disputarão a Série Prata.

