Princesa apresenta parte de jogadores e comissão técnica para 2018

O Princesa do Solimões apresenta uma parte de seu elenco e comissão técnica para temporada de 2018, nesta sexta (29), às 17h, no Estádio Gilberto Mestrinho, o Gilbertão, na cidade de Manacapuru (a 78 km da capital). O Tubarão do Norte, ano que vem vai disputar o Campeonato Amazonense da Série A e Copa Verde.

De acordo com diretor financeiro e tesoureiro do clube, Anderson Júnior Diniz Barroso, de 30 anos, devido às festividades de final de ano e com pouco tempo para pré-temporada visando o Estadual, ele disse que esse primeiro momento será para ajustar algumas questões sobre a formação do elenco e a seletiva no início de janeiro.

“Será a apresentação da comissão e de alguns jogadores. Já temos a base do elenco 2018, e vamos reunir com os atletas, que já jogaram ou querem entrar para o profissional do clube. Vamos explicar de que forma será feita a seleção dos jogadores e as datas previstas para isso acontecer”, disse, mas afirmou sobre alguns jogadores já fechados.



“Por enquanto, temos alguns jogadores confirmados, conforme já anunciado pela imprensa, e outros que estamos aguardando uma definição. A quantidade de jogadores vai depender da seletiva que acontecerá no decorrer da primeira semana de janeiro, provavelmente iremos trabalhar com o mesmo número desse ano, ou seja, entre 18 a 20 jogadores”, comentou.

Segundo o dirigente do Tubarão, alguns nomes conhecidos farão parte do grupo, sendo que alguns garotos da base desse ano irão compor o elenco. Para ele, a meta é montar um time totalmente regional, buscando alternativas de jogadores em outras competições menos tradicionais.

“Há tempos não tínhamos um time com a cara da região Norte, e com a ascensão que tivemos no sub-20 e alguns destaques, ou seja, no Amazonense da Série B, Campeonatos Amadores, entre outras competições que estávamos acompanhando. Claro, sempre com os pés no chão e com trabalho sério”, relatou, mas confessou que a grande dificuldade vem da questão financeira.

“Sabemos das dificuldades que é contar com poucos recursos, mas contamos com o apoio de alguns patrocinadores, e estamos ainda tentando fechar com outros para não nos comprometermos no futuro. Com certeza, tendo um orçamento reduzido, teremos que lutar bastante para conseguir um elenco bom e barato. Estamos avançando e tudo está caminhando bem”, contou.

Seletiva

A quantidade de jogadores vai depender da seletiva que acontecerá no decorrer da primeira semana de janeiro. | Foto: Antônio Assis/FAF

Para completar, o elenco do Princesa na próxima temporada com poucos recursos financeiros, a diretoria planeja uma seletiva para buscar novos valores no futebol amazonense. Segundo Anderson Júnior, a avaliação será importante para a composição do grupo.

“A princípio iremos começar dia 3 de janeiro, com o início dos trabalhos físicos e testes. A seletiva será uma bela oportunidade de jovens talentos, que estão por aí escondidos, e procurando uma chance de ser jogador profissional, mas claro, o trabalho será sério. O jogador que não suportar a carga de treinamento, esquemas e leituras táticas, entre outros, infelizmente, não ficará no elenco de 2018”, finalizou.





