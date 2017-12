Manaus FC anuncia contratação do meia Wander, ex-Princesa

O meia Wander Silva, de 25 anos, ex-jogador do Princesa do Solimões e Pesqueira (PE), é o novo reforço do Manaus FC para a temporada de 2018. O anúncio oficial foi realizado nesta quinta (28), na casa dos atletas do clube pelo presidente Giovanni Silva e o vice-presidente de futebol Beto Ferreira.

Wander fez uma grande Campeonato Estadual pelo time de Manacapuru, marcando cinco gols na competição. No Brasileirão da Série D também teve boas atuações, anotando um gol no torneio. Foi na competição nacional que o técnico Wladimir Araújo conheceu o talento do meia e aprovou a contratação do atleta, que já era sonho da diretoria do Gavião do Norte. Seu último clube foi o Pesqueira, campeão da Série B do Campeonato Pernambucano deste ano.

Leia também: Há 3 meses estuprando adolescente, homem é agredido e detido em Manaus

“Creio que a intenção da diretoria é muito boa, que é trazer as melhores peças para fazer um ótimo trabalho e conseguir os objetivos. A gente vai treinar forte e buscar sempre melhorar em cada situação possível para buscarmos as melhores colocações nas competições”, disse Wander, que iniciou sua carreira nas categorias de base do ABC de Natal.

Com a contratação de Wander, o presidente Giovanni Silva confirmou que o elenco está praticamente fechado para a disputa dos primeiros compromissos do calendário com 27 atletas (ver a lista completa abaixo). A estreia no Estadual acontece dia 20 de janeiro, contra o Nacional, na Arena da Amazônia.

O vice-presidente de futebol Beto Ferreira exaltou as qualidades técnicas do atleta, principalmente porque o Manaus FC precisará de peças de reposição para os quatro campeonatos de 2018 – Estadual, Copa Verde, Copa do Brasil e Série D.

“É uma peça muito importante para o nosso grupo pela qualidade, pois vimos o Wander jogar no Estadual e também na Série D. Ele vai somar – e muito – no calendário cheio do próximo ano”, destacou o dirigente

Elenco Manaus FC 2018:

Goleiros: Jonathan, Milton, Douglas e Bruno Saul

Laterais: Tiago Granja, Átila, Zadda e Negueba

Zagueiros: Paulão, Deurick, Clayton He-Man, William Thuram e Natan

Volantes: Panda, Tiago Amazonense, Juninho e Amaralzinho

Meias: Hamilton, Cleitinho, Robinho, Rossini e Wander

Atacantes: Nena, Romarinho, Thiaguinho, Wesley Napão e Binho

Comissão técnica:

Damasceno “Cacheado” (motorista)

Nunes (mordomo)

Júnior (roupeiro)

Graciliano Vilaça (massagista)

Lucas Normando (fisioterapeuta)

Thiago Cordeiro (fisioterapeuta)

Frank Bernardo (supervisor)

Rodrigo Novaes (gerente de futebol)

Lucas Navarro Mitoso (médico)

Nailton (preparador de goleiros)

Rogério Mello (preparador físico)

Igor Cearense (auxiliar técnico)

Wladimir Araújo (técnico)

Edição: Lívia Nadjanara

Leia mais:

Saiba mais sobre causas e tratamentos da infecção urinária

Neymar diz que Copa de 2014 foi 'uma porcaria'

Ano Novo, promessa (fitness) velha