Gabriel Jesus afirma que não precisará passar por cirurgia no joelho

A lesão de Gabriel Jesus causou bastante preocupação na comissão técnica da seleção brasileira. | Foto: Divulgação

O atacante Gabriel Jesus afirmou que não tem uma lesão grave no joelho esquerdo e prometeu voltar a jogar em breve pelo Manchester City. Após se machucar no domingo, no primeiro tempo do empate sem gols com o Crystal Palace, em Londres, o brasileiro escreveu nas redes sociais que o problema é simples, não vai precisar de cirurgia e prometeu que em breve vai retornar aos gramados pelo time.



A lesão de Gabriel Jesus causou bastante preocupação na comissão técnica da seleção brasileira, já que o jogador é titular do técnico Tite, havendo o temor de que a sua participação na Copa do Mundo pudesse ficar comprometida.





Leia também: Inscrições para a 5ª Corrida da Mulher Amazônica iniciam nesta terça





"Hoje fiz um exame no joelho esquerdo que diagnosticou uma pequena lesão no ligamento colateral medial. Graças a Deus não é uma lesão muito séria e não preciso passar por nenhum procedimento cirúrgico. Volto o mais rápido possível", escreveu Gabriel Jesus em publicação no seu perfil no Instagram.

O Manchester City também divulgou um comunicado sobre o atacante Segundo o clube, o jogador sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo durante a partida de domingo, válida pelo Campeonato Inglês, e passará por novos exames nos próximos dias para que os médicos possam determinar o período de afastamento.

A nota publicada pelo Manchester City não fez estimativas de prazo para o atacante voltar a jogar. A equipe inglesa disse que vai divulgar atualizações sobre a lesão em breve.

O técnico do clube, Pep Guardiola, disse no domingo que o prazo inicial de recuperação era de até dois meses, estimativa não confirmada pelo comunicado divulgado pelo City.





Leia mais:

Quais alimentos podem contribuir para câncer do estômago?

Saiba mais sobre causas e tratamentos da infecção urinária

Ano novo, promessa fitness velha