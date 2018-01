Com um gol em cada tempo, Vasco faz 2 a 0 no Juventus-SP pela Copinha

Muita vibração do jogador Hugo Borges ao marcar o primeiro gol do time cruzmaltino | Foto: Carlos Gregório Jr/Vasco.com.br

O Vasco estreou com vitória na 49.ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta terça-feira, o time carioca venceu o Juventus-SP por 2 a 0, no estádio Distrital do Inamar, pelo Grupo 26, com sede na cidade de Diadema (SP).



Uma das principais apostas do clube, o atacante Hugo Borges foi o autor do primeiro gol da partida. Ele disputa pela terceira vez a competição, sendo inclusive cotado para integrar o elenco profissional já nesta temporada. Léo Reis fez o segundo no final da partida.

Com a vitória, o Vasco é o líder da chave, com três pontos. É seguido por Espírito Santos-ES e Água Santa-SP, que empataram na partida preliminar por 2 a 2 e somam um ponto cada. O Juventus é o último colocado, sem pontuar.

Vasco e Juventus fizeram um primeiro tempo bastante equilibrado, com os dos times criando chances de abrir o placar. Aos 39 minutos, Robinho lançou Hugo Borges, que apareceu nas costas da zaga e finalizou na saída do goleiro Micael.

Na etapa final, o Vasco voltou melhor e criou pelo menos três chances de ampliar e selar os três primeiros pontos. Na chance mais clara, aos 29 minutos, Robinho recebeu cruzamento e sem marcação chutou para fora. Após ficar no quase, aos 42 Léo Reis balançou as redes em contra-ataque.

O Vasco volta a campo nesta sexta-feira, quando enfrenta o Espírito Santo, às 16 horas. Um pouco antes, às 14 horas, Água Santa e Juventus fazem o outro confronto da segunda rodada do Grupo 26.

