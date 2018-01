Diretoria do Santos confirma a contratação do treinador Jair Ventura

Jair Ventura é oficialmente o novo técnico do Santos. Nesta quarta-feira, dia em que o elenco se reapresentou das férias para iniciar a preparação visando a temporada de 2018, a diretoria do clube confirmou a contratação do treinador, que dirigiu o Botafogo em 2017.

O Santos já havia acertado a contratação de Jair Ventura há algum tempo, mas a diretoria ainda não havia formalizado a sua chegada porque o clube precisava fechar um acordo para definir o pagamento da rescisão do vínculo do treinador com o time carioca Com o impasse solucionado, ele teve o seu nome oficializado nesta quarta-feira.

Embora tenha anunciado a contratação de Jair Ventura, a diretoria do Santos não revelou detalhes da chegada do treinador, como o tempo do acordo firmado com ele, o que deverá ser revelado nesta sexta-feira, quando ele será oficialmente apresentado no CT Rei Pelé, em Santos.

Além disso, não apontou quais nomes vão compor a comissão técnica, embora saiba que Jair Ventura deverá chegar acompanhado do auxiliar Emílio Faro e do preparador físico Ednilson Sena. Além disso, também nesta quarta-feira, o clube oficializou as saídas dos auxiliares Elano e Marcelo Fernandes.

Novo técnico do Santos, Jair Ventura tem apenas 38 anos e é filho do ex-atacante Jairzinho, o Furacão da Copa do Mundo de 1970. Ele começou a trabalhar no Botafogo em 2008, como auxiliar da preparação física, passando no ano seguinte ao cargo de auxiliar técnico.

Em 2016, ele foi efetivado como técnico do Botafogo e realizou um trabalho elogiado, apesar dos parcos recursos financeiros, tanto que classificou o time à Copa Libertadores de 2017, competição em que avançou até as quartas de final. Também no ano passado, a equipe foi semifinalista da Copa do Brasil.

Agora, então, Jair Ventura terá o desafio de dirigir o Santos. E a sua estreia oficial ocorrerá no próximo dia 17, quando o time vai estrear no Campeonato Paulista, fora de casa, contra o Linense.





