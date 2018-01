São Raimundo anuncia primeiras contratações de 2018

| Foto: Fabrício Carvalho / São Raimundo

O São Raimundo Esporte Clube anunciou nesta quarta (3) a contratação de seis jogadores que farão parte do time do Tufão da Colina para disputar o Campeonato Amazonense da Série A, neste ano, o ano em que o clube completa o seu centenário.

Os novos contratados são os zagueiros Ediglê, Gustavo e Wellinghton; o atacante Silvio; e os meias Rafinha e Macleison.

Ediglê, de 39 anos, já é conhecido da torcida da Colina, pois jogou pelo time em 2004. Silvio, de 23 anos, jogador de base do Remo (PA) é conhecido por sua velocidade e habilidade.

O volante Rafinha, de 25 anos, e o zagueiro Gustavo, de 28 anos, também já jogaram no Tufão em anos anteriores e retornam ao clube nesta temporada.

Ediglê, de 39 anos, já é conhecido ta torcida da Colina. | Foto: Fabrício Carvalho/São Raimundo

O meia-atacante Macleison, de 22 anos, base do Vasco (RJ) e ex-Imperatriz (RJ) e o zagueiro Wellinghton Diego, de 26 anos, também fazem parte da equipe.

O Tufão estréia dia 20 na elite do estadual, no estádio Flávio Blante de Oliveira, (Bacurauzão). Ano passado, o São Raimundo foi o vencedor do Campeonato Amazonense da série B.

Nos próximos dias, o clube deve anunciar mais contratações. Os treinos para a pré-temporada devem começar ainda nesta sexta (5).

