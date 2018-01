Presidente do Manaus afirma ser importante amistoso com Baré-RR

Com quatro competições na temporada, sendo o Campeonato Amazonense, Copa do Brasil, Copa Verde e Brasileiro da Série D, o Manaus vai realizar seu primeiro amistoso no dia 13 de janeiro, às 15h, no Clube do Trabalhador, o Sesi, Zona Leste da cidade.



O adversário será o Baré, vice-campeão roraimense, tendo pela frente o Estadual e a Série D esse ano, como o primeiro teste de peso Gavião do Norte na temporada, depois de alguns jogos-treinos. Na oportunidade, o treinador Wladimir Araújo terá a chance de conhecer um pouco mais o elenco de jogadores. Com 24 dias de preparação, a equipe estreia diante do Nacional, pelo Barezão, no dia 20 de janeiro, às 16h, na Arena da Amazônia.

De acordo com presidente do Manaus, Giovanni Alves, a partida será importante para equipe, pois faltam poucos dias para a estreia e o início do estadual. Segundo ele, a temporada marca um calendário cheio de competições, por isso, se faz necessário o amistoso nesse momento de definições.

“Nós vamos fazer nosso primeiro jogo, mas antes tivemos um jogo-treino, no dia 31 de dezembro com Fast, que infelizmente não viajou para Copa São Paulo, como é de conhecimento de todos. Nesse jogo, deu para o treinador ter uma noção de como conduzir o trabalho com os jogadores”, disse, mas ainda acrescentou

“Sabemos que vamos ter o jogo com Nacional, dia 20, por conta disso no sábado, vamos fazer outro jogo-treino com um combinado de jogadores e ex-jogadores em atividade aqui no estado”, explicou.

Com a saída de Netinho e Robinho, o dirigente afirmou que o elenco tem 24 jogadores, pois já foi contratado Vander, ex-Princesa no lugar de Netinho, sem ainda definir a substituição do outro jogador.

“Com relação ao Robinho, por horas não iremos mais fazer contratações, até que saia o relatório da comissão técnica, após a pré-temporada. A partir daí, teremos uma real ideia se precisaremos ou não fazer mais contratações para continuidade do trabalho”, revelou.

Será cobrado o valor do ingresso de R$ 5 e mais 1kg de alimento não perecível. Ao final, os donativos serão destinados para Casa Vhida, instituição que trabalha com apoio as crianças portadoras do HIV.





