Nacional apresenta elenco com novidades para a temporada 2018

Manaus - Em clima de perseverança e otimismo, a diretoria do Nacional Futebol Clube apresentou na tarde desta sexta (5), no Centro de Treinamento Barbosa Filho, Zona Leste de Manaus, o elenco que irá compor o time profissional do 'Naça' para a temporada 2018.

O presidente do clube Roberto Peggy, comentou sua satisfação com a chegada de novos integrantes e, apesar da mudança de última hora do técnico de Arthur Bernardes, que recentemente saiu do clube para aceitar outra proposta de trabalho, o presidente disse estar confiante com a volta de Sinomar Neves.

"Apesar dos contratempos, não tivemos nenhum impacto negativo em nossa equipe e tudo continua como planejado. Acredito no trabalho de Sinomar e dos nossos jogadores", afirmou Roberto.



Perguntado sobre pendências salariais da temporada passada, Peggy foi enfático. "Infelizmente, essa é uma situação que todos os times de Manaus passam, mas já estamos cuidando disso. Essa questão está inclusa em nosso planejamento e setor jurídico e acredito que nos próximos sessenta ou noventa dias já estará tudo regularizado", diz.

A estréia do Leão da Villa será no dia 20 deste mês contra o Manaus Futebol Clube, no Campeonato Amazonense de Futebol Profissional 2018. | Foto: Márcio Melo

Técnico

Com um calendário marcado com pelo menos três competições próximas, Campeonato Amazonense (Série A), Copa do Brasil e Brasileiro (Série D) a equipe, já está em treinamento.

O foco do momento, segundo o técnico do time, Sinomar Neves é a conquista do Campeonato Amazonense de Futebol. Sinomar considera que este seja um momento de ajustes, pois apesar dos poucos treinos, ainda não é possível reconhecer as caraterísticas de cada jogador que integra o time.

"Vou analisa-los e se precisar de ajustes, trocas e mudanças de táticas, assim será feito da melhor maneira possível", pontou o técnico.

Para a temporada 2018, foram contratados para o elenco algumas novidades como; o zagueiro Kennedy, EX- Fast e também campeão da Série B pelo time do São Raimundo e o goleiro Paulo Wenzeler, ex-Pai Sandu e ex-Penarol.

Para o zagueiro índio, o ano é de briga pelo título " Este ano para gente é ano de recuperar o título de Campeões Amazonenses, estamos muito esperançosos. Acredito bastante nesse time que ta se preparando pra entrar em campo", diz o zagueiro.

Integrantes

Mesmo com apresentação oficial desta sexta, segundo o novo diretor de futebol do Nacional, Maurílio Aguiar, o time ainda precisa de reforço na parte ofensiva e a equipe deve estar totalmente formada no decorrer das competições.

"Por enquanto, vamos jogar com quem está no time. Mas, devemos ter novidades nos próximos jogos", adiantou, sem revelar nomes e datas.

A estréia do Leão da Villa será no dia 20 de janeiro contra o Manaus Futebol Clube, pelo Campeonato Amazonense de Futebol Profissional 2018.

Esses são os jogadores do Nacional Futebol Clube

Goleiros: Marcelo Valverde, Paulo Wanzeler, Douglas e Almeida

Laterais: Pedro Balú, Arthur Lima, Rodrigo ítalo, Paulo Rossínio

Zagueiros: Kennedy, Indio, Zé Antonio, Bianor, João Pedro, Kaique e Kalil

Volantes: Delciney, Júnior Baé e Alison Ramos

Meias: Fininho, Alexsandro, Gustavo e Felipe Leite

Atacantes: Cristiano, Jack Chan, Paulo Roberto, Paulinho e Ronni.

