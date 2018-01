Nacional está em fase de ajustes, diz novo técnico

Entre as mudanças e novas contratações anunciadas recentemente pela diretoria do Nacional Futebol Clube está a volta do técnico Sinomar Neves. O profissional assumiu o Leão da Villa após a repentina saída do então técnico Arthur Bernardes, que se desligou do Nacional após aceitar uma nova proposta de trabalho.

A equipe tem pelo menos três competições pela frente - Campeonato Amazonense (Série A), Copa do Brasil e Brasileiro (Série D) - e já está em treinamento. Para Sinomar, o foco do momento é a conquista do Campeonato Amazonense de Futebol.

O técnico considera que esta seja uma temporada de ajustes, pois apesar dos poucos treinos, segundo ele, ainda não é possível reconhecer as caraterísticas de cada jogador que integra o time.

"Sabemos das qualidades de cada de forma geral, mas no cotidiano é diferente, todos são ótimos profissionais, porém, vou analisa-los e se precisar de ajustes, trocas e mudanças de táticas, assim será feito da melhor maneira possível para paroveitar o melhor de cada jogador", pontou Sinomar.



A quinze dias da estreia do Nacional no Barezão, o treinador revelou que a parte tática também terá atenção redobrada. Apesar do time ainda precisar de reforço na parte ofensiva e não está totalmente formado, o técnico acredita que o planejamento para o bom desempenho dos jogadores em campo tem tudo para dar certo.

Técnico do time, Sinomar Neves, assumiu novamente o Leão da Villa após a saída Arthur Bernardes | Foto: Márcio Melo

"Além de analisar o comportamento, o rendimento físico dos nossos atletas, outro ponto importante é a nossa parte tática. Temos até a estréia para deixar nosso coletivo como sempre foi, um grande time do futebol amazonense", ressaltou.

Expectativas e Adversário

"Estamos todos confiantes pra essa temporada 2018". Assim definiu Sinomar com relação aos jogos deste ano. Para ele, as palavras de ordem para o ano novo são; 'disciplina', 'treino', 'foco' e 'confiança'.

O maior desafio, de acordo com Sinomar, não é só a corrida contra o tempo para fazer ajustes necessários antes da estréia, mas também recuperar o título de campeão que não vem vem há dois anos.



A estreia do Leão da Villa será no dia 20 deste mês contra o Manaus Futebol Clube, no Campeonato Amazonense de Futebol Profissional 2018. O primeiro adversário do Nacional, é o time do Ponte Preta-SP.

O time paulista é definido pelo treinador como uma grande equipe. Assim como o Nacional, o time também vem buscando sua melhor formação para este ano e o técnico do Villa já adianta;

"Apesar do Ponte Preta ser um time com bons jogadores, não vamos nos intimidar, entraremos em campo com competência para ganhar esse jogo dentro de casa", disse o técnico.

