Manaus FC aplica 11 a 0 no Sul América em jogo-treino

Manaus - O Manaus Futebol Clube venceu o Sul América com uma goleada de 11 a 0 no jogo-treino realizado na tarde de sábado (7) no campo do Km 42 da Rodovia AM-010. Campo utilizado, inclusive, para os treinamentos do Gavião do Norte.

No primeiro tempo, o Manaus FC entrou com Jonathan, Tiago Granja, Deurick, Paulão e Negueba; Panda, Tiago Amazonense, Cleitinho e Rossini; Hamilton e Nena. O jogo foi mais corrido e placar virou 3 a 0.

Na etapa final, o comandante fez várias alterações e deu oportunidade para Milton, Átila, Clayton He-Man, Natan, William Thuram, Zadda, Juninho, Amaral, Wander, Romarinho e Wesley Napão. O Sul América caiu de ritmo e o Manaus FC aproveitou as brechas na defesa, anotando mais oito gols.

Os gols da partida foram marcados por Nena (3), Wander (3), Wesley Napão (2), Cleitinho (1), Rossini (1) e Romarinho (1). Esse foi o segundo jogo-treino do Manaus FC, que no sábado anterior tinha vencido o time sub-20 do Fast Clube por 2 a 0.

“A movimentação foi boa, a equipe conseguiu criar vários tipos de situações que treinamos no trabalho tático e conseguimos fazer 3 a 0 no primeiro tempo. No segundo tempo troquei alguns atletas e eles entraram com a mesma intensidade e avalio que fizemos um bom treino", comentou o técnico Wladimir Araújo.

No próximo sábado (13), às 15h, no estádio do Sesi, o Gavião encara o Baré-RR em amistoso para apresentação oficial do time aos torcedores, patrocinadores, apoiadores, investidores e à imprensa esportiva do Estado. A estreia do atual campeão no Amazonense de 2018 acontece dia 20, contra o Nacional, na Arena da Amazônia.

