Definidos os 32 melhores times da 5ª Liga Olé

Passada a rodada do fim de semana, a coordenação da 5ª Liga Olé divulgou a lista de classificados e a tabela para a terceira fase da competição de futsal adulto masculino que vem agitando as quadras de Manaus. Apenas 32 clubes seguem vivos na luta pelo título do campeonato organizado pela JV Sports e que conta com arbitragem da Federação Amazonense de Futsal (FAFs).



Os jogos da segunda fase movimentaram o sábado e domingo, 6 e 7 de janeiro, na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira. No domingo, um dos destaques da rodada foi o time da Gráfica Filho (Crespo), que venceu o Amigos do Alvorada por 1 a 0, com gol do camisa 11 William Pelé aos 9 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o time dirigido por José Wandi manteve os 100% de aproveitamento na 5ª Liga Olé. Na próxima fase, a Gráfica Filho enfrentará o Núcleo 1 / Amigos do Hebert. As datas e locais das partidas da terceira fase ainda serão divulgados pela coordenação.

“É um time que treina, se esforça e os donos ajudam bastante o projeto. Tivemos 100% de aproveitamento na primeira fase, passamos agora pelo primeiro mata-mata e seguimos fortes tentando conseguir o título da 5ª Liga Olé”, destacou o treinador.

Jogos da terceira fase da Liga Olé Futsal:

1 - João Pessoa x Nike Sociedade

2 - Amigos do Bores x Magnus Futsal

3 - Amigos do Paulinho Nascimento x Audax AM

4 - Zona Sul Educandos x Real Lábrea

5 - LDA Independente x Altas Horas Manoa

6 - Real Futsal x New City

7 - Alfredão / Bicho Solto x Arsenal Santa Etelvina

8 - Real Baré x Amigos de Caapiranga

9 - Sociedade x Amigos do Maikon Coroado

10 - 25 de Março x UEA Futsal

11 - Estrela do Norte x Vila Rica

12 - Gráfica Filho x Núcleo 1 / Amigos do Hebert

13 - Canutama Futsal x Leões Nova Cidade

14 - Unidos da Manauense x Potência Natypan

15 - Família São José x Buraqueira F.C

16 - Favelados FC x Manaus Parque







