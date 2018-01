Técnico do Penarol acredita no entrosamento de novos jogadores

Manaus - Sem conquistar o título do Campeonato Amazonense há seis anos, quando foi bicampeão estadual em 2010 e 2011, o Penarol quer voltar aos tempos de glória e ainda disputar as competições nacionais. Para isso, a equipe treina forte em dois períodos e contratou jogadores com passagem por clubes consagrados do futebol amazonense.

Campeão pelo Nacional em 2014, o treinador Carlos Tozzi conta com 23 jogadores na temporada. A meta é estrear no campeonato dentro de casa com um bom resultado. Para ele, o elenco foi formado dentro de uma estratégia de jogadores que se conhecem e já jogaram juntos em outras equipes locais.

Leia também: Procura escola? SESI continua com matrículas abertas no Amazonas

“Sempre é importante o fator entrosamento, tendo jogadores que se conhecem jogando, além do conhecimento do Campeonato Amazonense. Vou aproveitar uma base, que veio do Campeonato Amazonense da 2ª divisão, recentemente terminada. Alguns atletas foram campeões pelo São Raimundo e outros a segunda colocação no ano passado pelo CDC Manicoré”, contou.

Leão da Velha Serpa conta com um total de 23 jogadores para temporada deste ano | Foto: Penarol/Juka Balla





Com conhecimento do futebol amazonense, o comandante do Leão da Velha Serpa, mesmo ausente alguns anos, quando passou pela última vez no comando do Operário em 2015 (de Manacapuru), conhece muito bem alguns atletas, dentro de sua rodagem no futebol.

“A maioria dos jogadores que está aqui no Penarol, eu conheço. Alguns eu fui até treinador, e tem outros que ainda estou conhecendo agora. Com certeza, não vamos ter dificuldades para trabalhar com eles porque isso não será um obstáculo”, citou.

Com pouco mais de dez dias para o jogo de abertura com o Rio Negro, Carlos Tozzi afirmou ser importante vencer em casa e com apoio da torcida.

“Nosso objetivo é vencer sempre e não só na estreia, mas em todas as partidas que vamos disputar. É uma competição curta e temos que fazer pontos. Eu nunca me preocupei com qual jogador nosso adversário está contratando. Sempre estou focado no meu time e como vamos jogar. Conheço a maioria dos atletas”, disse, mas afirmou que a meta de todos é o título.

“Com certeza, nosso objetivo é esse, não apenas da comissão técnica, como também dos jogadores e dirigentes. A nossa diretoria está dando todo apoio, que um clube de futebol precisa para ao grupo e toda comissão”, ressaltou.

Edição: Bruna Souza

Leia mais:

Nutrir sentimentos positivos ajuda na saúde física e emocional

Neymar supera Messi e se torna o jogador mais valioso do mercado

Zumba, aeroboi ou dança de salão? O importante é dançar!