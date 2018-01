Carpegiani no Fla: a volta, o time e recado para a torcida

Rio de Janeiro - O novo técnico do Flamengo, Paulo César Carpegiani, esteve nesta terça-feira no CT George Helal, onde conheceu todos os membros da comissão técnica com quem irá trabalhar em 2018, alguns jogadores que já se apresentaram e concedeu entrevista coletiva para a imprensa.

Esta é a terceira passagem de Carpegiani no comando do Flamengo. A primeira, em 1981, terminou apenas em 82, com o estadual de 81, o bicampeonato brasileiro em 82, além da Libertadores da América e do Mundial Interclubes. Em 2000, ele voltou a trabalhar na Gávea, mas saiu durante o Campeonato Estadual. O novo treinador assume o time após a saída de Reinaldo Rueda, e terá o elenco completo apenas na próxima semana, quando todos que estão de férias chegarem.

Ao lado de seu filho, Rodrigo Carpegiani, também auxiliar-técnico que chega ao time, e do Diretor Executivo Rodrigo Caetano, o técnico começou o trajeto pelas instalações internas, academia, escritórios e todos os campos. Depois, teve seu primeiro contato com a comissão técnica que já trabalhava com os jogadores que voltaram das férias antes do resto do elenco.

Após o tour, Carpegiani se encontrou com o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, e o CEO Fred Luz, em reunião na sala da diretoria. Em seguida, deu entrevista exclusiva para a FlaTV, antes de atender a imprensa geral. Confira alguns pontos ditos na coletiva:

Volta ao Flamengo

" Satisfação muito grande retornar. Me sinto muito tranquilo. Sei o que representa o Flamengo da minha época, hoje e sempre. Me sinto muito à vontade para desenvolver um trabalho. " Paulo César Carpegiani, Novo técnico do Flamengo

Categorias do time



"Sou o treinador, mas temos um projeto. Vamos dar prosseguimento, que é tentar fazer uma unificação de todas categorias. Teoricamente é fácil. Precisamos fazer na prática. Vou participar das reuniões.

Recado para a torcida

"A torcida pode ficar tranquila. Temos o lema de que craque o Flamengo faz em casa. Eu vivi isso. Sei o que é isso. O que marca uma equipe, ou um jogador na história são títulos. E é isso que vamos buscar, marcar o nome na história"Empenho do time "Falar é fácil. Temos é que demonstrar o futebol em campo. O apoio da torcida só teremos mostrando bom futebol. Tenho muita confiança no que essa equipe pode render. Títulos serão uma consequência do nosso futebol".

Edição: Lívia Nadjanara

