Inscrições para o 1º Super Absoluto de Jiu-Jitsu vão até dia 23

Manaus - As inscrições para o 1º Super Absoluto de Jiu-Jítsu, vão até dia 23 de janeiro nas lojas Truda, no bairro Praça 14 e na unidade do Manoa, Zona Norte de Manaus. O campeonato que oferecerá 26 contratos de patrocínios aos melhores atletas, o que soma uma premiação de R$ 70 mil.

O torneio será nos dias 27 (sábado) e 28 (domingo), no Ginásio Poliesportivo do Amazonas (avenida Loris Cordovil, nº 243, bairro Flores, Zona Centro-Sul), a partir das 9h. O campeonato é uma realização do governo do Amazonas, através da Secretária de Estado de Juventude Esporte e Lazer (Sejel), com o apoio do Truda Kimonos.

O valor da taxa de inscrição é R$ 50 por atleta, o valor será totalmente revertido para a premiação. O torneio terá disputas entre as categorias Absoluto (faixa preta master) e Adulto.

Além de medalhas para os três melhores de cada categoria, a competição fará uma premiação inédita de 26 contratos de patrocínio para o ano de 2018.

Os campeões do Absoluto Faixa Branca Masculino e Feminino – Até Leve/+Leve, receberão a quantia de R$ 300.



Os campeões da Faixa Preta Master Masculino – Até 80quilos / Acima de 80 quilos levam o valor de R$1 mil.

Já os campeões da Faixa Preta Adulto Masculino – Até 80 quilos / Acima de 80 quilos, receberão R$ 400.

Contrato de patrocínio

De acordo com Alexandre Gomes, diretor comercial da Truda e um dos organizadores da competição, a primeira fase do evento será disputada na categoria de cada atleta. Somente os campeões das categorias poderão disputar o Super Absoluto, até leve ou acima de leve, no masculino e feminino. Sagrando-se campeões, terão o contrato de patrocínio como premiação.

“Essa parceria com a Sejel está nos dando a possibilidade de viabilizar uma ajuda aos atletas que tanto crescem no jiu-jítsu aqui no Estado. Esses itens de premiação, através do mérito de cada atleta, eles competindo e mostrando que estão aptos a conquistar seus objetivos, só fomenta a modalidade e valoriza os atletas amazonenses”, comentou Alexandre Gomes.

Modalidade mais praticada

A titular da Sejel, Janaina Chagas, lembra que o Jiu-Jitsu é uma das modalidades esportivas mais praticadas no Estado e que é necessária essa atenção especial.

“A nossa ideia é realmente fechar mais parcerias público-privadas para que consigamos incentivar a prática desta modalidade que é umas das maiores do Amazonas, revelar novos talentos e estar sempre próximo apoiando-os. Eu acredito que esta parceria é de fundamental importância para o Jiu-Jítsu, mas estamos buscando em outras modalidades para fortalecer ainda mais o esporte no Amazonas”, comentou a secretária.

Edição: Lívia Nadjanara

