Neymar faz mais gols quando está namorando Bruna Marquezine

Fé no amor que o hexa vem! Um levantamento de dados mostrou que Neymar, 25, fez mais gols pela seleção brasileira enquanto namorava Bruna Marquezine, 22. A pesquisa, feita e divulgada pelo Instituto Mercado Popular, deu mais um motivo para os brasileiros torcerem pelo casal #Brumar, que reatou a relação durante a festa de Réveillon em Fernando de Noronha.

Leia também: Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp

O gráfico considera o período de Neymar na Europa, desde 2013.

A pesquisa

(https://twitter.com/OMercadoPopular/status/950363803312709632) contabilizou a quantidade de gols que o jogador fez pela Seleção Brasileira, por jogo. E, no período em que namorava Bruna Marquezine, seu desempenho foi relativamente melhor.Enquanto estavam juntos, Neymar marcava uma média de 0,8 gols por partida. No período em que estiveram separados, o jogador marcou uma média de 0,5 gols por partida.

Segundo o Mercado popular, a diferença é de 0,26 gols por partida. Levando em conta os números da pesquisa, também se pode concluir que o desempenho do craque foi 32% melhor quando estava com a atriz. Em ano de Copa do Mundo, essa é, no mínimo, uma notícia muito boa.

Reconciliação

Oficialmente separados desde junho de 2017, Marquezine e Neymar teriam terminado o relacionamento após o jogador pedir a namorada de cinco anos em casamento e a atriz recusar pois não queria colocar a carreira em risco.Mas, mesmo com a distância e todas as outras dificuldades da carreira, Neymar e Bruna deixavam clara a possibilidade de reatar o relacionamento. "Voltaria. Pelo carinho que sinto por ela, por gostar muito. A gente não sabe o dia de amanhã", disse o jogador.

Durante a viagem de Réveillon, o casal se encontrou em Fernando de Noronha (PE). O Fotógrafo Raul Aragão fez um clique de Bruna e Neymar se beijando. A mesma foto foi usada pelo jogador para se declarar para a atriz. "Quando vi já estava nos teus braços. Love you, Pretinha".O namoro voltou com tudo em 2018! O casal foi visto aos beijos após um passeio de barco com os amigos e, quando o voo de Bruna para o RJ foi cancelado, Neymar fretou um jatinho para a namorada.

Leia mais:

Inscrições para o 1º Super Absoluto de Jiu-Jitsu vão até dia 23 Técnico do Penarol acredita no entrosamento de novos jogadores Carpegiani no Fla: a volta, o time e recado para a torcida