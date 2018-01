Jogador de Tefé realiza sonho e vai jogar na base do Fluminense

Meia atacante Gabriel Costa é natural da cidade de Tefé, no Amazonas | Foto: Acervo Pessoal

Manaus - Natural da cidade de Tefé (a 523 km de Manaus), o meia-atacante Gabriel Costa dos Santos, 19, embarca na sexta-feira (12), para assinar contrato por dois anos e meio com o Fluminense. O jogador, que vai atuar na equipe Júnior do clube, começou sua trajetória no futsal em seu município, para depois seguir nas equipes de futsal do Recanto da Criança e do Real Manaus. No futebol de campo, ele se destacou no Nacional, Tarumã e na seleção de Tefé.



Segundo o jogador, a chance de jogar na temporada no Tricolor carioca é única e sem precedentes. Ele aproveitou para explicar como aconteceu esse momento especial em sua vida, mas principalmente no início de sua carreira futebolística.

“O olheiro do Fluminense, o Marcelo Conrado, me viu jogando e fez uma proposta para fazer o teste no clube ano passado, na qual fui aprovado. Antes disso, eu nunca tinha participado de uma seletiva. Participei desta e fui contemplado com essa aprovação”, disse, mas confessou ter feito de tudo para ser selecionado dentre tantos jogadores.

“Primeiro de tudo, eu sabia que era uma oportunidade única, na qual poucos teriam essa oportunidade. Razão pela qual, me esforcei muito e surpreendi o olheiro do Fluminense que veio para ver a garotada. Estou feliz, pois é uma bênção, onde me dediquei mais ainda nos treinos e sempre mantendo o foco para conseguir o objetivo, onde fui bem-sucedido”.

Motivado, mas cima de tudo vivendo uma grande expectativa, Gabriel tem pela frente um grande desafio, mas está ciente de que reúne todas as condições para superar barreiras e vencer os obstáculos de atuar na base de um dos grandes clubes do futebol brasileiro.

“Sempre tive o sonho de jogar fora do estado, como qualquer outro jogador. Vou ficar dois anos e meio na base do clube, na categoria Júnior, e depois subir para o profissional, onde vou pensar se mudo de time ou não. Viajo na sexta-feira, e lá no Rio de Janeiro vou me encontrar com os empresários para assinar o contrato”, explicou, mas disse sobre seu desejo de jogar no futebol local, caso não tivesse essa chance de defender o time carioca.

“Meu desejo era continuar no futebol amazonense, mas devido as questões burocráticas, o futebol não é muito reconhecido pelas pessoas, tenho essa oportunidade de seguir para um time grande do Brasil”, completou.

