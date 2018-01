Com gol nos acréscimos, Corinthians empata com Ferroviária na Copinha

Atual campeão da Copa São Paulo de Juniores, o Corinthians precisou de um gol aos 47 minutos do segundo tempo para empatar com a Ferroviária em 1 a 1, na noite desta quarta (10), na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. O resultado deixou o Corinthians na liderança do Grupo 17, com sete pontos em três rodadas, empatado com a Ferroviária, mas em vantagem no saldo de gols.

Os adversários de ambos na segunda fase da Copinha virão do Grupo 18, que teria jogos disputados ainda nesta quarta.Mais inspirada em campo, a Ferroviária foi mais efetiva ofensivamente e marcou aos 16 minutos da primeira etapa, com o zagueiro Maycon, aproveitando falha da defesa alvinegra após cruzamento na área.

No intervalo, o técnico Dyego Coelho promoveu duas substituições - Samuel e William nos lugares de Zé Gabriel e Nathan -, mas a postura do Corinthians seguiu apática e ainda mais ineficiente na defesa.

Apesar de ter o domínio do jogo, a Ferroviária perdeu oportunidades valiosas para ampliar.Aos oito minutos, Rafinha acertou o travessão da meta defendida por Diego em cobrança de falta.

Aos 23, Cleison ficou com o rebote do goleiro alvinegro, mas chutou por cima do gol.O Corinthians seguiu se lançando ao ataque e criou chance em cabeçada de William, mas o goleiro Vitor Dias evitou o empate com o joelho. Nos acréscimos, Ramonzinho acertou belo chute e empatou para os alvinegros.





