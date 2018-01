‘Vem pra Vila’ terá atividades de esporte e lazer para toda a família

O Governo do Estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), realiza neste sábado (13), das 8h as 12h, o “Vem pra Vila” especial de Colônia de Férias. As atividades irão ocorrer na Vila Olímpica de Manaus, no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste da capital, e serão voltadas para a diversão e lazer em família, em um evento totalmente gratuito.

Em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura (Sec) e o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), a Colônia de Férias seguirá com atividades para crianças e jovens, enquanto o “Vem pra Vila” terá uma programação diretamente voltada para as famílias.

De acordo com Taner Teixeira, coordenador do setor de eventos da Sejel e responsável pela Colônia de Férias, a Vila Olímpica terá duas ações que irão se complementar e fazer com que a comunidade participe cada vez mais das atividades físicas e lúdicas oferecidas pela Secretaria.

“Nosso objetivo principal é fazer com que pais e mães possam tirar um tempo para brincar e se divertir com seus filhos. Além disso, buscamos oferecer atividades recreativas, aula de ritmos e estação de jogos para promover a saúde, esporte e lazer como um todo e nada melhor do que poder fazer tudo isso junto com quem amamos”, destacou Taner.

A Vila segue liberada para a prática de esportes e piqueniques até as 12h | Foto: Tácio Melo/Sejel

A funcionária pública Graziela Marques, que é mãe da Letícia, de 10 anos, já garantiu que vai acompanhar a filha neste sábado e faz questão de fazer o que ambas gostam mais, dançar. “A Colônia de Férias está sendo maravilhosa e minha filha tem gostado bastante. Todo dia tem uma novidade para contar e um esporte novo para dizer que aprendeu. É gratificante ver que ela está feliz e por que não acompanhá-la? Ela me fez o convite e, com certeza, estarei na Vila com ela brincando e me divertindo pra valer”, contou.

Programação

Neste sábado, a programação começará com muita energia no funcional adulto, a partir das 6h. Às 8h, haverá uma edição especial da aula de ritmos, que contará com uma estação Kids. Em seguida, às 9h, estarão abertas as estações de minivôlei e minifutsal. Além disso, a Vila segue liberada para a prática de esportes e piqueniques até as 12h.

