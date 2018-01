Manaus FC perde nos pênaltis para o Baré de Roraima em amistoso

Manaus - Foi debaixo de chuva que aconteceu, neste sábado (13), a "Copa Amizade Amistoso Roraima" entre Manaus FC e Baré de Roraima. A disputa ocorreu no estádio Roberto Simonsen, no Sesi - Clube do trabalhador, localizado no bairro Aleixo, Zona Centro Sul de Manaus. O time roraimense saiu da partida vitorioso após golear nos pênaltis o time manauense por 4x2.



A partida começou bem para o Manaus FC, nos 34 minutos do primeiro tempo o time da capital amazonense marcou um gol com o lateral esquerda Panda. No retorno do segundo tempo, o Manaus vinha mantendo o resultado e a torcida já acreditava na vitória. Mas, a reviravolta foi nos 44 minutos quando o lateral direita Jonas do Baré marcou o gol levando o jogo para os pênaltis. A disputa nos pênaltis foi 4x2 para o Baré que silenciou a torcida em peso do Manaus FC favorito no amistoso.

Leia também: Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp

O técnico do Manaus FC, Wladimir Araújo, explicou que a partida foi um treino para definir estratégias para os próximos jogos.

Técnico Wladimir Araújo do Manaus FC vê o amistoso como oportunidade de ajustes do time | Foto: MarcioMelo

"A partida de hoje foi pra ver mesmo as reposições que temos que fazer, porque daqui pra frente não podemos errar. Claro que temos que evoluir, encaixar uma pegada e trabalhar melhor a bola. Isso tudo são detalhes que vamos corrigir durante essa semana. Estamos no caminho certo. Ficamos chateados em perder, porque a gente sempre quer ganhar, mas foi um teste muito válido para dar tudo certo na nossa disputa do dia 20", finalizou o técnico.



Manaus FC disputa, no próximo sábado (20), a primeira primeira rodada do Campeonato Amazonense de Futebol Profissional 2018 contra o Nacional | Foto: Marcio Melo

O Manaus FC irá disputar no próximo sábado (20) contra o Nacional a primeira rodada do Campeonato Amazonense de Futebol Profissional 2018. Os dois entram em campo no Estádio Municipal Carlos Zamith, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus, às 15h.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Rueda nega ter errado em negociação e diz sentir saudades do Flamengo

‘Vem pra Vila’ terá atividades de esporte e lazer para toda a família

Em tabela, São Paulo, Flu e Inter estreiam dia 31, na Copa do Brasil