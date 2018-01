Com 105 anos, presidente do Nacional destaca planos da temporada 2018

Completados 105 anos neste sábado (13), o Nacional Futebol Clube é um dos times mais tradicionais do futebol amazonense e da região Norte. Ao longo desse tempo, a equipe disputou 14 edições do Campeonato Brasileiro, sendo destaque na conquista do internacional do Torneio Rei do Marrocos em 1984.



O presidente do Naça, o publicitário Roberto Peggy Bandeira Pinheiro, de 43 anos, destacou ao Em Tempo a importância do clube, os planos para a temporada 2018, na disputa do Campeonato Amazonense, Copa do Brasil e Brasileiro da Série D, sendo que o objetivo é o acesso à Série C em 2019.

EM TEMPO – que representa o Nacional para o futebol amazonense, quando se completa 105 anos de fundação?

PRESIDENTE - Representa a resistência da nossa tradição. Sabemos que o momento vivido pelo futebol amazonense não é dos melhores, porém quando olhamos com atenção para a história do Nacional e para a estrutura que ele possui, percebemos que é possível lutar por dias melhores e, além disso é uma questão de tempo, inteligência e propósito para que consigamos fazer o caminho de volta à elite brasileira.

EM TEMPO – A equipe este ano vai participar de três competições, o Campeonato Amazonense, a Copa do Brasil e Brasileiro da Série D. Qual sua expectativa dentro da realidade da equipe nesses eventos ao longo do ano?

PRESIDENTE - Montamos um projeto usando muita contingência. Inicialmente, a ideia é crescermos conforme a importância das competições e o objetivo é termos sucesso na Série D. Por conta disso, estamos iniciando a temporada com 22 atletas e devemos chegar na Série D com 32. Avalio que montamos um bom elenco inicialmente e que estes atletas darão a sustentação necessária para o nosso crescimento gradativo. Para nós da diretoria, o Brasileiro da Série D começou em novembro, quando começamos o planejamento.

Para o presidente do clube, Roberto Peggy, a mais importante missão do time em 2018 é a disputa da Série D e acesso à Série C do Campeonato Brasileiro | Foto: Marcelo Cadilhe

EM TEMPO – Em relação aos anos anteriores, o Nacional não investiu muito e teve problemas para sanar suas dívidas ano passado. Como a diretoria consegue contornar esse problema tendo pela frente as competições e buscando sempre bons resultados?

PRESIDENTE - O Nacional está trabalhando com cerca de 20% do orçamento de anos anteriores. Estamos praticando gestão em todos os aspectos. Gradativamente estamos sanando os problemas acumulados de 2016 e 2017, que já foram superados em 60%, sem perder o foco na temporada 2018, pois nela consiste em algumas receitas adicionais que serão muito importantes. Neste ponto, sabemos que no futebol, o time tem que se manter vivo e atuante para conseguir equacionar as suas demandas.

EM TEMPO – O senhor acredita com o atual elenco, o Nacional pode realizar uma boa campanha na temporada, e até surpreender com resultados expressivos?

PRESIDENTE - Para isso, trabalhamos de maneira cirúrgica e, como os recursos são escassos, precisávamos montar o melhor elenco possível, dentro da nossa realidade orçamentária. O Nacional nunca entrará em competição só para participar, sempre entra com o objetivo de conseguir sucesso e por isso é um clube respeitado em campo. Por mais modesto que esteja o elenco, na hora certa a camisa sempre pesa. Estou muito confiante no novo elenco e sei que conseguirão os resultados que esperamos.

EM TEMPO – Se olharmos para o passado, fica a lembrança de elencos vitoriosos e com participação nas competições nacionais jogando de frente com as grandes equipes do futebol brasileiro. Com mais de 100 anos de existência, o que ficou perdido no tempo e ainda pode resgatado das conquistadas pelo clube?

PRESIDENTE - Trabalhar a revelação de jogadores da terra. Jogador vindo de fora tem que ser somente para reforçar o clube e não para montar um time do zero. Perdemos a conexão com o nosso torcedor por falta de identidade com nossos jogadores. Precisamos trabalhar a continuidade dos projetos e trabalhar com objetivos a curto, médio e longo prazo.

EM TEMPO – Foi anunciado que o Nacional vai trabalhar dentro de suas limitações financeiras. O senhor atua na área de marketing, mas sente dificuldades para conseguir patrocinadores e investidores para o clube?

Presidente do Nacional aponta que os clubes profissionais eram para ser isentos de custos para uso da Arena da Amazônia | Foto: Marcelo Cadilhe

PRESIDENTE - É um problema de posicionamento da marca FUTEBOL AMAZONENSE. A baixa credibilidade e a falta de interesse da mídia e dos torcedores fazem com o que o mercado da bola no Amazonas seja minúsculo e irrelevante para as grades marcas. Atualmente, campeonatos de futebol amador possuem mais relevância que o profissional, mercadologicamente falando. Mas basta uma boa campanha na Copa do Brasil e Brasileiro da Série D, conquistando o acesso para a Série C, que o torcedor e a mídia voltam e, por consequência, os patrocinadores.

EM TEMPO – As administrações anteriores do clube com trabalho relevante ou não, ainda refletem de alguma forma de maneira positiva ou negativa dentro da entidade, pois se comenta que os bastidores as vezes tem influência no clube?

PRESIDENTE - O que chama de bastidores, eu chamo de conselho deliberativo. Um Presidente não age de maneira independente, ele precisa ter o aval do Conselho Deliberativo com a Supervisão do Conselho Fiscal e isso, às vezes, é incompreendido. Mas trata-se de uma norma presente no próprio estatuto do clube. Particularmente costumo buscar aconselhamentos com todos os ex-presidentes do clube, entre eles o Manoel do Carmo Chaves, o Maneca, Dr. Evandro Farias e Mário Cortez. Para mim, um líder que renega os conselhos dos mais experientes tende à mediocridade.

EM TEMPO – Para uma equipe com mais de 100 anos de fundação, o que poderia ser feito ou deixou de ser feito para tornar o clube a ser um destaque na região Norte e até em âmbito nacional?

PRESIDENTE - Planejamento a longo prazo, investimento na base, continuidade e orçamento proporcional.

EM TEMPO – Quais seus planos para o futuro do Nacional, mesmo com dificuldades financeiras para em seu trabalho realizado com muito esforço na administração do clube?

PRESIDENTE - Pretendo encerrar o meu mandato em 2019, deixando o clube sanado financeiramente e com o acesso a Série C do Brasileiro. Eu acredito que conseguindo isso, terei ajudado a escrever um bom capítulo da história do clube. Após isso, pretendo me manter no conselho deliberativo, ajudando no que for preciso o novo Presidente.

"O Nacional nunca entrará em competição só para participar, sempre entra com o objetivo de conseguir sucesso", afirma a direção do clube | Foto: Marcelo Cadilhe

EM TEMPO – Nas três competições, tem alguma prioritária ou todas serão tratadas da mesma forma, mas tendo a Série D uma grande chance de colocar o time em uma divisão melhor no futebol brasileiro?

PRESIDENTE - A mais importante é a disputa da Série D, porém o Campeonato Amazonense serve como uma preparação de luxo para essa competição. Por isso reafirmo, para nós da diretoria, a Série D 2018 começou em novembro de 2017.

EM TEMPO – Com as dificuldades financeiras, os clubes do futebol amazonense precisam de ajuda do poder público ou com bom gerenciamento, planejamento e outros trabalhos relevantes eles conseguem uma sustentabilidade?

PRESIDENTE - Na verdade o poder público está afastado do Futebol Profissional. Atualmente, não temos ajuda financeira e nem institucional, vide as condições que estão sendo impostas com a cobrança de R$ 3 mil de aluguel da Arena da Amazônia. Os clubes profissionais eram para ser isentos destes custos, uma vez que não estamos tendo ajuda financeira governamental, mas vai muito do secretário que está à frente Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), aliás, secretaria essa que hoje estamos órfãos. Mas acredito que uma hora nos tornaremos relevantes novamente, com bons resultados e o poder público voltará a nos enxergar com a importância que merecemos e só assim conseguiremos resultados sustentáveis a médio e longo prazo.

