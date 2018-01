Conheça 'Buião', ex-atacante do Corinthians e do Atlético Rio Negro

João Bosco dos Santos, ex-atacante que ficou conhecido no mundo da bola apenas como "Buião", nasceu na cidade de Vespasiano – MG e jogou em várias equipes, entre elas o Atlético Rio Negro Clube (AM). Pelo Galo da Praça da Saudade, estreou no Copão Brasil em 26 de setembro de 1976, no empate sem gols contra o Fortaleza (CE). O ex-atacante fez seis gols pelo time barriga-preta.

"Buião" foi um ponta direita veloz e habilidoso que teve a honra de vestir a camisa de grandes clubes do futebol brasileiro, como por exemplo Atlético Mineiro, Corinthians (SP), Flamengo (RJ), Grêmio (RS) e Atlético Paranaense. Jogou também pelo Ferroviária (SP), Sampaio Corrêa (MA) e Colorado (PR), clube em que foi campeão paranaense de 1980, no final da carreira.

Após uma rápida passagem pelo Vespasiano, aos 16 anos ele disputava a Segunda Divisão do Campeonato Mineiro pelo Independente, da sua cidade. Pouco antes de completar 18 anos, em 1964, estreou no Atlético Mineiro, enfrentando o Paraense, de Pará de Minas. Veloz e esperto, Buião fez o gol da vitória e caiu nas graças da torcida. Depois daquela partida, os dirigentes o trancaram na concentração e disseram que ele só saía depois de assinar um contrato. Assinou e virou ídolo da galera atleticana. Jogou no clube mineiro até 1968.

Pelo Corinthians, seu primeiro jogo foi na quebra do tabu contra o Santos, no dia 6 de março de 1968, pelo placar de 2 a 0 na sétima rodada do primeiro turno do Campeonato Paulista daquele ano. Era um tabu que se arrastava por quase 11 anos sem uma única vitória contra o Santos pelo Campeonato Paulista. Pelo Corinthians, Buião disputou 57 partidas e marcou apenas 2 gols.



Ao deixar o clube paulista, "Buião" foi jogar no Flamengo, que na época contava com jogadores como Ubirajara, Reyes, Rodrigues Neto, Zanata, Liminha, Caio Cambalhota e Fio Maravilha. Sua estréia com a camisa rubro-negra aconteceu no dia 7 de março de 1971, justamente contra o Corinthians num amistoso realizado na cidade de Campo Grande – MT, na inauguração do Estádio Morenão. Logo aos 3 minutos de jogo, Buião fez 1 a 0, no jogo que terminou com a vitória do time carioca por 3 a 1.

Com a camisa do extinto Colorado, sobre o comando do técnico Cláudio Duarte, ex-jogador do Inter de Porto Alegre, Buião conquistou seu único título como jogador, em 1980. Pelo time Paranaense, ele atuou ao lado de jogadores como Jorge Nobre, Marinho, Jaiminho, Chico Fraga, Castor e Ari Marques. Buião encerrou a carreira no clube no ano de 1982.

