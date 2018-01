Grupo lança nota e 'racha' oposição do Vasco antes de eleição

É tumultuado o clima político no Vasco. Não bastasse a briga com Eurico Miranda, a chapa de oposição de Júlio Brant agora encara disputas internas. Neste domingo (14), o grupo "Identidade Vasco" soltou uma nota oficial informando que não participará da gestão executiva da nova diretoria. O "Identidade Vasco" é um dos maiores grupos da chapa de Brant, tenho inclusive indicado o vice-presidente para a eleição, Alexandre Campello.

De acordo com o grupo liderado pelo conselheiro Roberto Monteiro, o "Identidade Vasco" se retira do grupo por não ter sido procurado para um diálogo após as eleições de novembro. Nos bastidores, o racha tem um motivo: pedidos de cargos não atendidos. Era sabido internamente que o grupo desejava, além da presidência da Assembleia Geral -Roberto Monteiro-, a vice-presidência de futebol e a vice-presidência médica.

Alheio a briga política nos bastidores, a equipe continua sua pré-temporada para estreia no Campeonato Carioca | Foto: Carlos Gregório/Vasco





Após o comunicado, representantes de outros grupos ligados a Júlio Brant se reuniram para tentar minimizar as chamas do "incêndio" provocado.

Confira a íntegra do comunicado:

"Como sabem todos os vascaínos e foi confirmado por reiteradas vezes pela justiça, a Chapa Sempre Vasco Livre, fruto da união entre o Grupo Sempre Vasco e a Frente Vasco Livre, foi a vencedora da Assembleia Geral realizada no último dia 7 de novembro. Como consequência o grupo Identidade Vasco participará, com diversos integrantes, do novo Conselho Deliberativo vascaíno, que em breve irá reunir os 150 conselheiros sufragados no dia 7 /11 e outros 150 natos, para eleger os presidentes dos poderes do Clube e a nova Diretoria Administrativa. Isso posto, em nome da honestidade com a qual tratamos todos os assuntos ligados ao Vasco e depois de ter previamente avisado ao Grupo Sempre Vasco sobre o posicionamento que adotamos, o Grupo Identidade Vasco comunica aos vascaínos que não integrará a gestão executiva da nova direção do Club de Regatas Vasco da Gama. A ausência quase completa de diálogo da Chapa Sempre Vasco conosco nos levou a considerar que o novo presidente deva ter o máximo de liberdade para formar sua equipe de trabalho. O Grupo Identidade Vasco concentrará sua atuação em prol da nova fase do nosso clube com uma participação colaborativa e vigilante na Vice-Presidência Geral, com Alexandre Campello, no Conselho Deliberativo e no Conselho Fiscal, espaços em que pretendemos atuar visando aumentar cada vez mais a transparência e fortalecer a democracia vascaína."

