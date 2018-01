Neymar desabafa sobre críticas na França

A imprensa francesa, em especial o jornal L'Equipe, não vem dando sossego a Neymar. Fora do jogo entre PSG e Nantes, que acontece neste domingo (14), o craque foi às redes sociais para fazer um desabafo.

"Existem pessoas que vão gostar de você, e existem pessoas que vão te odiar mesmo você sendo a melhor pessoa do mundo. Não se culpe quando fulano achar que você é chato ou metido. As pessoas podem achar o que quiserem, isso não muda o que você é! Abaixar a cabeça só pra orar", escreveu Neymar em um post do Instagram.

Na última sexta-feira (12), o L'Equipe tratou o camisa 10 como o responsável pela inveja e por supostos atritos no vestiário do PSG. A reportagem de capa mostra um desconforto dos argentinos, como Di Maria, Pastore e Giovanni Lo Celso. O principal aliado deles seria Cavani, que já travou queda de braço com Neymar a respeito das cobranças de pênalti.

A viagem de Neymar ao Brasil no fim de 2017, alegando problemas pessoais e familiares, teria feito ressurgir os problemas internos. Ainda mais depois que Pastore e Cavani se atrasaram na reapresentação após o recesso para as festas de fim de ano e foram punidos por Unai Emery, além de criticados por Thiago Silva.

"O assunto dos atrasos faz ressurgir as tensões. Os argentinos e Cavani ainda não esquecem a viagem de Neymar ao Brasil com a autorização dos dirigentes", cita trecho da reportagem, que relembra que o atacante esteve em um festa durante o período, em fotos divulgadas em redes sociais.

"As declarações de Thiago Silva após os atrasos de Cavani e Pastore, seguido da resposta do argentino, dão ideia da bagunça no PSG. A direção e Unai Emery também mostram clara falha no comando", diz o jornal francês.

A atuação de Neymar contra o Amiens, na última quarta-feira (10), pela Copa da Liga Francesa, também rendeu críticas do L'Équipe. A publicação chamou a postura do brasileiro de "irritado e irritante", citando a postura após cada falta sofrida e a comemoração com a chuteira na testa. A comemoração teria sido uma homenagem a um amigo.

O gesto, contudo, é visto culturalmente na França como um deboche. O jornal francês encerra sua análise afirmando que a arbitragem precisará encontrar um equilíbrio entre proteger a integridade de Neymar e a necessidade de se permitir que faltas aconteçam.

"Caso contrário, esse irritante e zombador Neymar, já visto diversas vezes no Barcelona, reaparecerá. Muitas vezes", escreveu o diário. Vale lembrar que o craque está fora do jogo contra o Nantes em função de dores na costela, que parecem ter sido causadas por uma pancada na partida com o Amiens.

Na esteira das críticas do L'Équipe, o jornal catalão Sport aproveitou para também atacar o brasileiro. "Bem-vindo à República Independente de Neymar, em que faz o que quer, quando quer e não se importa com quem seja". A publicação afirmou que, em cinco meses, os franceses estão vendo o melhor e o pior do ex-jogador do Barcelona.

