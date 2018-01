Em jogo-treino na Venezuela, Fast empata com Mineros em 2 a 2

Puerto Ordaz - No terceiro jogo na pré-temporada na Venezuela, o Fast Clube empatou com o Mineros de Guayana em 2 a 2, equipe da primeira divisão do país vizinho e que vai disputar a Copa Sul-Americana. O jogo foi realizado no Centro de Treinamento do clube, na cidade de Puerto Ordaz, na manhã deste domingo (14). Os gols do Tricolor de Aço foram marcados por Rodrigo Marajó e Luís Parra. A partida foi dividida em três tempos com trinta minutos cada.

O Fast já tinha realizado anteriormente dois jogos com equipes da segunda divisão do Campeonato Venezuelano. O primeiro compromisso foi com a Universidade Católica Andress Bello (UCAB). No final acabou goleando por 9 a 0. O segundo foi com o time do Lala FC, terminando no empate em 0 a 0.

De Puerto Ordaz, o treinador português Paulo Morgado enalteceu a partida com Mineros, pois o adversário tem cinco jogadores da seleção venezuelana, sendo três titulares. Para ele, diante de um elenco qualificado, foi mais fácil definir qual a formação titular do Fast para a estreia no Barezão.

“Praticamente o time titular ficou definido. Poderá haver algumas mudanças, mas relativamente por causa das inscrições dos venezuelanos, ou seja, cerca de dois ou três. Nesse momento, eles poderiam ser titulares, mas como provavelmente não poderão estar disponíveis no primeiro jogo do campeonato, por enquanto, estou colocando no segundo time. Mas, praticamente, o time está definido”, comentou, analisando como foi o comportamento da equipe em campo.

“Foi um adversário muito forte, de qualidade e ainda no campo onde eles treinam. Acabamos por fazer um jogo muito objetivo em todos os aspectos. Tivemos muitas jogadas em nosso processo ofensivo e defensivo. O adversário se movimentava muito e tinha muita qualidade, ainda mais com jogadores da seleção do país”, disse.

Com três jogos preparatórios na curta pré-temporada na Venezuela, o comandante do Rolo Compressor ressaltou a postura tática da equipe em relação às outras partidas, principalmente, frente ao adversário com jogadores de bom potencial técnico.

“Houve uma evolução normal em relação ao primeiro jogo para hoje (domingo). Não mudamos muito o time, mas mudamos em termos de sistema tático. Esperamos um pouco mais atrás nesse jogo, esperando o adversário sempre com bloco compacto, levamos gols na parte ofensiva, sendo o primeiro de uma desatenção e o segundo de bola parada. Surpreendemos na parte física, pois mostramos uma melhor condição do que eles em campo”, frisou.

O Fast empatou com Mineros da Venezuela na formação inicial definida com Labilá, Jamesson, Rocha, Manuel, Junior, Alex, Dinamite, Sarôa, Edicleber e Vitor e Marajó.

