França suspende árbitro que agrediu brasileiro e anula expulsão

Principal personagem da vitória do Paris Saint-Germain sobre o Nantes fora de casa, por 1 a 0, pela 20ª rodada do Campeonato Francês, o árbitro Tony Chapron acabou suspenso nesta segunda-feira pela Federação Francesa de Futebol (FFF) "até uma nova ordem".

No final do confronto de domingo, que manteve o PSG na liderança da competição com larga vantagem, Chapron foi acidentalmente derrubado pelo zagueiro brasileiro Diego Carlos, do Nantes. O árbitro, caído, se irritou e chutou o jogador. Por fim, deu o segundo cartão amarelo e expulsou o atleta.

Chapron foi convocado pelo comitê de disciplina da federação para explicar o ocorrido. De qualquer forma, segundo a FFF, o árbitro já reconheceu que o brasileiro o derrubou "inadvertidamente".

A suspensão do juiz traz consequências imediatas. Chapron seria o árbitro da partida entre Angers e Troyers, na quarta-feira, em duelo válido também pelo Campeonato Francês, mas não poderá mais apitar este jogo.

Além disso, a FFF e a liga francesa divulgaram que o segundo cartão amarelo recebido pelo brasileiro foi cancelado. Diego Carlos, assim, está liberado para enfrentar o Toulouse na quarta-feira, fora de casa, pelo Campeonato Francês.

"Depois de ler o relato adicional de Tony Chapron, que confirmou após ver as imagens que Diego Carlos não o derrubou deliberadamente, o comitê decidiu cancelar o segundo cartão amarelo mostrado ao jogador", informou a liga.

