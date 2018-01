Pelé usa andador para chegar ao palco durante evento do Estadual do RJ

Pelé usou um andador para se movimentar na festa de abertura do Estadual do Rio, nesta segunda-feira (15). O ex-jogador do Santos e da seleção brasileira compareceu ao evento como embaixador da competição.



"Discutíamos ali atrás, mas decidi entrar assim. Deus me deu essa chuteira nova e decidi mostrar", brincou Pelé, que entrou com a ajuda de um andador no palco de uma das salas da Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Desde 2012, o ex-jogador de 77 anos convive com problemas médicos. Nesse período, ele foi submetido a três cirurgias -fêmur, menisco e coluna.

"Gostaria de agradecer as pessoas que me mandaram mensagens de boa recuperação de toda parte do mundo. Estou feliz de estar aqui", acrescentou.

Pelé disse que uma suposta falha o levou a passar por nova operação, em dezembro de 2016 | Foto: Úrsula Nery/Agência FERJ

Em dezembro, ele participou do sorteio dos grupos da Copa do Mundo da Rússia se locomovendo em cadeira de rodas. O ex-jogador entrou no local do sorteio empurrado por ajudantes. Em 2016, Pelé disse à Folha de S.Paulo que médicos que o examinaram disseram que houve um erro em uma cirurgia à qual foi ele submetido em 2012, para a implantação de uma prótese no quadril.



Ele disse que uma suposta falha o levou a passar por nova operação, em dezembro de 2016. A comissão de ética do Cremesp (Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo) concluiu que não houve erro médico na cirurgia do ex-jogador. Em uma breve entrevista durante o evento, Pelé foi questionado sobre a atual situação do Maracanã. No entanto, ele chamou a atenção para outros problemas.

"Falam muito do Maracanã mal utilizado, mas temos que nos preocupar com violência, hospitais, pessoas pobres. Vamos pensar mais nisso. Vamos pensar no povo, futebol e estádio a gente resolve. Vamos ver as crianças", disse.

"Falei lá atrás, mais de 40 anos. Se olhássemos paras as crianças daquela época, não teríamos tantos ladrões e problemas hoje. Não temos nem presídio para isso. Aliás, temos muitos políticos no presídio. Vamos tentar salvar o futuro. Desculpa, mas eu precisava desabafar", completou, lembrando sua primeira declaração após marcar seu milésimo gol.

