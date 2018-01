FAF abre inscrição para o Amazonense sub-11 e sub-13

As inscrições para o Campeonato Amazonense sub-11 e sub-13 iniciou no último dia 12 e vai até o fim deste mês. A competição será a grande novidade da temporada do futebol de base. A expectativa é a participação de, ao menos, 10 equipes na competição destinada aos clubes de futebol, ligas filiadas à Federação Amazonense de Futebol (FAF) e escolas de futebol licenciadas. A competição deve iniciar no dia 24 de fevereiro e com término previsto para o dia 24 de abril.



De acordo com diretor executivo de futebol de base da FAF, Thiago Durante, é necessário descobrir novos valores no futebol amazonense que possam ser aproveitados no time profissional no futuro.

“O principal objetivo da competição é a formação. Iniciar com as categorias inferiores, dar a oportunidade aos clubes de iniciar com a categoria adequada. Partindo disso, começar um processo de formação de atleta, sendo passados os fundamentos básicos de futebol”, explicou, mas ainda acrescentou.

“Com passar do tempo, os aprimoramentos desses fundamentos, sendo até que o garoto chegue nas categorias de alto rendimento, por exemplo o caso do sub-17 e sub-19. Com isso, eles vão estar aptos para disputar competições a nível interestadual e nacional, como no caso da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que ocorre nesse momento”.

Com passagem na base de clubes do futebol amazonense, o dirigente explicou como surgiu a ideia de realizar uma competição com uma faixa bem nova da garotada. Para ele, é fundamental preparar os futuros craques para servir o próprio futebol local.

“A ideia surgiu devido a necessidade, haja vista que se iniciava com campeonato sub-16. Os atletas com 16 anos já estão chegando no profissional. Nós vimos a necessidade de começar mais cedo, a partir do sub-11 um ciclo de dois anos, ou seja, iniciando do sub-11, depois sub-13, sub-15, sub-17, sub-19 e sub-21, até que chegar no profissional”, disse, mas salientou as mudanças ocorridas para ajustar a base do futebol amazonense.

“Já fazem parte do calendário sub-11 e sub-13, mas vamos ter a adequação das outras categorias. O que era sub-16 passa a ser sub-15, assim como o sub-20 para sub-19. Vamos ter um ciclo de dois anos para cada categoria. A aceitação dos clubes foi muito boa sobre isso e a adesão para competição também”, concluiu.

Os interessados devem procurar a sede da FAF, localizada na avenida Constantino Nery, 282, no centro da cidade, das 13h às 17h. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (92) 3232-9491.





