Colônia de Férias da Sejel segue com atividades esportiva e recreativa

Em sua segunda semana de atividades, a 1ª Colônia de Férias da Sejel, realizada na Vila Olímpica de Manaus, zona Centro-Oeste da cidade, segue com muitas atividades esportivas, recreativas e culturais até o próximo sábado (20). As ações são coordenadas pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura (Sec) e com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam).

A Colônia reúne pelo menos 900 crianças e adolescentes com idades entre 7 e 17 anos, em dois turnos (7h30 às 11h30 e 13h30 às 17h30). Segundo o coordenador do evento, Taner Teixeira, mais que atividades, os primeiros dias foram de integração, socialização e reconhecimento para traçar os perfis e montar as equipes.

“Nesta semana as crianças vão afinar a sua amizade, pois teremos a gincana e é importante que eles estejam bem unidos. Eles já estão confeccionando bandeiras, grito de guerra, nome de equipe, tudo isso será avaliado e no sábado faremos a premiação das melhores equipes, rei e rainha da Colônia, monitor destaque”, comentou Taner lembrando que cada criança vai receber o certificado de participação.

A pequena Rayla de Oliveira, 9, que não faltou nenhum dia da Colônia, disse que está gostando bastante. “Se fosse para eu dar uma nota de 0 a 10 para a Colônia de férias, eu daria 10 com certeza. Aqui é tudo muito legal, mas eu adorei o primeiro dia onde eu conheci meus amigos. Não conhecia ninguém e agora eu tenho um monte de amigos”, contou Rayla.

Francisco Rogério Neto, 11, disse que a colônia é excelente, além de que os monitores ajudam a todos. “A gente chega com preguiça, mas os monitores fazem atividades de alongamento e já ficamos mais espertos. Eles nos ajudam em tudo que temos dificuldade. Está tudo muito bom”, comentou o garoto.

Gelciney Monteiro, pai de José Alberto, 11, está acompanhando o filho desde o início e avalia positivamente a ação da secretaria. “Eu venho trazer meu filho todos os dias e quando é possível uma interação dos pais na atividade, eu participo também. Estou fazendo meu papel de pai aqui para passar segurança ao meu filho e este é um ponto onde os pais mais se preocupam. Mas os monitores e todo o evento estão bem resguardados. Recomendo aos pais trazerem seus filhos nas próximas edições”, afirmou.

A colônia de férias finaliza neste sábado (20/01) com uma programação especial para os participantes e os pais, dentro do programa “Vem Pra Vila”, das 8h às 12h.

