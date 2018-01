Chapecoense é finalista do Oscar do esporte por 'Retorno do Ano'

A Chapecoense é finalista do prêmio Laureus, considerado o Oscar do esporte. O clube é um dos concorrentes ao "Retorno do Ano", junto com Barcelona, o tenista Roger Federer, o corredor Justin Gatlin, o motociclista Valentino Rossi e a também corredora Sally Pearson. A indicação da Chapecoense acontece pelos resultados conquistados na última temporada após o trágico acidente aéreo que matou 71 pessoas em novembro de 2016.

Reconstruída, a equipe brasileira conquistou o Campeonato Catarinense e se classificou para a Libertadores deste ano.Em novembro, a Chapecoense já havia sido indicada em outra categoria no Laureus. O clube catarinense concorrerá também como "melhor momento esportivo do ano", pelo retorno aos campos após o acidente aéreo.

Para o prêmio de "retorno do ano", a escolha do vencedor é feita por um júri especializado. Já o "melhor momento esportivo do ano" será decidido mediante votação popular no mylaureus.com. O anúncio dos vencedores acontecerá no dia 27 de fevereiro deste ano.

Confira a lista de indicados ao prêmio Laureus

Melhor atleta masculino: Roger Federer (tênis), Cristiano Ronaldo (futebol), Mo Farah (atletismo), Chris Froome (ciclismo), Lewis Hamilton (Fórmula 1) e Rafael Nadal (tênis).

Melhor atleta feminina: Serena Williams (tênis), Garbiñe Muguruza (tênis), Caster Semenya (atletismo), Allyson Felix (atletismo), Katie Ledecky (natação) e Mikaela Shiffrin (esqui).

Melhor equipe

Equipe da França na Copa Davis (tênis), Golden State Warriors (basquete), Mercedes (Fórmula 1), New England Patriots (futebol americano), Equipe da Nova Zelândia (remo) e Real Madrid (futebol).- Revelação do ano: Anthony Joshua (boxe), Kylian Mbappé (futebol), Jelena Ostapenko (tênis), Sergio Garcia (golfe), Giannis Antetokounmpo (basquete) e Caeleb Dressel (natação).

Retorno do ano

Barcelona (futebol), Roger Federer (tênis), Valentino Rossi (Moto GP), Sally Pearson (atletismo), Justin Gatlin (atletismo) e Chapecoense (futebol).

Melhor atleta paraolímpico

Marcel Hug (atletismo), Yui Kamiji (tênis), Oksana Masters (esqui cross-country), Bibian Mentel-Spee (snowboard), Jetze Play (ironman) e Markus Rehm (atletismo).

Melhor atleta de ação

Tyler Wright (surge), John John Florence (surfe), Anna Gasser (snowboard), Mark McMorris (snowboard), Nyjah Huston (esqui) e Armel Le Cléac'h (remo)

Melhor momento esportivo

Chapecoense e o retorno ao futebol; Bily Monger, piloto que perdeu suas duas pernas; Bradley Lowery, torcedor de seis anos com doença terminal; Iowa Hawkeyes e o gesto com hospital infantil que virou tradição; Thomas Danel, jovem torcedor da Ferrari.

