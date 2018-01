Nacional e Manaus jogam dias 6 e 7 de fevereiro na Copa do Brasil

Manaus - Vice-campeão estadual de 2017, o Nacional será o primeiro time amazonense a entrar em campo na Copa do Brasil, no dia 6 de fevereiro, às 19h15 (Brasília). A equipe enfrenta a Ponte Preta, rebaixada para Série B do Brasileiro na temporada. Já o Manaus, atual campeão amazonense, encara o CSA-AL, no dia 7 de fevereiro, às 22h30 (Brasília). Ambos os jogos serão realizados na Arena da Amazônia.

O presidente do Gavião do Norte, Giovanni Alves, afirmou a importância de jogar em casa, pois a equipe fez um grande investimento para ter êxito nas quatro competições deste ano. “Para o investimento que estamos fazendo, pela estrutura que montamos no Manaus FC, não passa nem no pensamento ficar de fora da segunda fase da Copa do Brasil. Sabemos do potencial e da qualidade do nosso adversário, mas a obrigação de partir para cima em busca da vitória e classificação, é nossa. Vamos aproveitar o fator casa e, fazer prevalecer nossa força jogando pela vitória”, explica.

Leia também: Homem é baleado por equipe da Delegacia de Homicídios em perseguição

Para o dirigente, apesar de fazer a partida em casa, muitas dificuldades estão previstas, mas acredita que os jogos do campeonato, antes da Copa do Brasil vão ajudar em muito o fator entrosamento elenco.

“Analiso que vai ser um jogo bastante disputado. Quem errar menos e aproveitar as oportunidades sairá com a classificação nesse confronto. Com certeza, nós iremos fazer esses prováveis jogos antes de enfrentar o CSA no regional, como forma de dar ritmo de jogo a nossa equipe para buscar a classificação”, comenta.

Treinador do Nacional afirmou ser importante o fator casa para sair com a classificação | Foto: Nacional/Lorena Furtado

Jogo difícil



O Nacional, com três competições pela frente na temporada, sendo a primeira em âmbito nacional, a Copa do Brasil, tem como treinador Sinomar Naves, que afirmou ser primordial um tempo plausível para condicionar o grupo para o compromisso diante da Ponte Preta.

“É importante que nós tenhamos o tempo necessário para preparamos a equipe. Jogar em casa é um aspecto positivo e esperamos que, neste período que antecede a estreia da Copa do Brasil, nos três jogos que vamos fazer antes, consigamos ganhar uma condição boa para enfrentar a Ponte. Se trata de uma grande equipe, mesmo tendo sido rebaixada tem seu valor e qualidade”, cita.

Com a chance de jogar em seus domínios, tendo pela frente uma partida única para definir a vaga, o comandante do Naça, acredita no potencial do elenco, mas ciente de aproveitar ao máximo o fator decisivo de estar próximo da torcida para definir a vaga.

“Com a modificação no regulamento da Copa do Brasil, a equipe joga em casa, precisando da vitória. Logicamente é uma fórmula diferente, mas temos o fator de jogar aqui, algo bastante positivo diante da nossa torcida e na nossa cidade. Temos que aproveitar tudo isso como uma motivação extra. Esperamos dificuldade, pois sabemos da qualidade do time paulista, mas vamos buscar a vitória diante do torcedor”, diz.

Edição: Lívia Nadjanara

Leia mais:

Com que frequência devemos ir ao médico?

Em tabela, São Paulo, Flu e Inter estreiam dia 31, na Copa do Brasil

Zumba, aeroboi ou dança de salão? O importante é dançar!