Grêmio é o 2º melhor time do mundo e Flamengo é o 6º

São Paulo - Atual campeão da Libertadores, o Grêmio é o segundo melhor time do mundo, de acordo com ranking divulgado pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS, sigla em inglês), organização especializada na história e em estatísticas do futebol. O clube gaúcho fica atrás apenas de seu algoz na final do Mundial de Clubes: o Real Madrid.

No ranking da entidade, o Grêmio aparece com 286 pontos, contra 328 do Real Madrid, campeão mundial e da Liga dos Campeões. A terceira colocação ficou com o Manchester United (284), seguido por Barcelona (269) e PSG (256).

No top 10 do ranking, o Brasil ainda é representado pelo Flamengo. Vice-campeão da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana, o clube carioca tem 256 pontos, na sexta posição. Atual campeão do Paulista e do Brasileirão, o Corinthians ocupa apenas a 64ª posição, com 156 pontos.

A IFFHS também montou um ranking das Ligas mais fortes do mundo. Na visão da entidade, o Espanhol lidera a lista, com 1.195, seguido pelo Inglês (1.177) e o Brasileiro (1.134).

Confira o ranking dos 10 melhores times do mundo:

1 - Real Madrid - 328 pontos

2 - Grêmio - 286 pontos

3 - Manchester United - 284 pontos

4 - Barcelona - 269 pontos

5 - PSG - 266 pontos

6 - Flamengo - 256 pontos

7 - Juventus - 254 pontos

8 - Bayern de Munique - 250 pontos

9 - Manchester City - 244 pontos

10 - Salzburg - 240,5 pontos.