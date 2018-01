Arbitragem entra na reta final da pré-temporada para o Barezão

Manaus - Não são só as oito equipes que se preparam para a reta final da pré-temporada do Campeonato Amazonense, a arbitragem também entra na fase decisiva de sua preparação para o estadual e temporada deste ano. A categoria é responsável pela disciplina e cumprimento das 17 regras de jogo.

Depois de iniciar a primeira etapa da competição, no final do ano do passado, os 55 profissionais do apito, entre árbitros e árbitros assistentes, depois de receber todo material de jogo no início da semana, tiveram aulas de primeiros socorros, palestra sobre psicologia do esporte, além de outros relacionados as regras de jogo.

De acordo com o presidente da Comissão Estadual de Arbitragem de Futebol (Ceaf), Vladimir Bastos, o principal foco da pré-temporada é a padronização durante o campeonato. Para o responsável da arbitragem local, é preciso que todos tenham o mesmo conceito dentro de campo.

“A importância é a padronização da arbitragem, onde os árbitros tenham o mesmo procedimento. O que é passado aqui, é repassado para os árbitros de qualquer lugar do Brasil. Nós vamos fazer isso, para que o campeonato transcorra da melhor forma possível. Nesse sentido, eles vão saber como é a estrutura, o trabalho de equipe no campo, aplicação do plano de jogo, como funciona a arbitragem moderna, enfim tudo que possa ajudar em campo”, comentou.

A pré-temporada acontece há 10 anos e Vladimir Bastos aproveitou para deixar um recado.

“Nós chegamos na federação em 2005. A partir de 2008, nós passamos a fazer sequenciado a preparação. A arbitragem tem uma responsabilidade muito grande, assim como todas as equipes se preparam, e tem que ficar à altura do campeonato. A nossa arbitragem vem sendo há muito tempo ‘o carro chefe’ do futebol do Amazonas. Trabalhamos em todas as divisões do Campeonato Brasileiro, enquanto nossos clubes estão engatinhando para sair da Série D”, disse.

Raimundo Nonato Lopo de Abreu, de 51 anos, foi convidado para discursar sobre a "Parte teórica e análise de vídeo





Instrutor CBF

O ex-árbitro da Federação de Futebol do Distrito Federal (FFDF), atualmente instrutor, analista de desempenho e inspetor de arbitragem da CBF, Raimundo Nonato Lopo de Abreu, de 51 anos, foi convidado para discursar sobre a “Parte teórica e análise de vídeo”.

Segundo o especialista de arbitragem, a padronização é importante para o trabalho dos profissionais do apito, não apenas no estadual, mas durante toda temporada das futuras competições.

“Como no Brasil, a CBF tem árbitro da FIFA e da CBF no quadro básico. Eles têm que atuar da mesma forma, ou seja, onde um árbitro da FIFA apita, o da CBF tem que apitar da mesma maneira. O objetivo é equiparar, nivelar, padronizar. As decisões desses dois grupos têm que ser iguais, seja CBF, da FIFA ou da Ceaf. Para isso, nós estamos aqui para passar o recado da Escola Nacional e Comissão de Arbitragem da CBF”, explicou.

Participando em todo país na preparação da arbitragem para os regionais, sempre quando é requisitado, Raimundo Lopo, define como um momento crucial para os árbitros locais esse aprendizado que vai ajudar no trabalho de campo durante os jogos.

“A padronização vai contribuir muito para a pré-temporada. Primeiro de tudo, o profissional tem que ficar inteirado das regras de jogo. A pessoa não consegue chegar em determinado lugar se não saber para onde vai. O primeiro passo é atualizar o conhecimento das regras de jogo e o segundo é o trabalho de análise de campo e de vídeo. Tudo isso vai somar significativamente para o crescimento da arbitragem e um bom desempenho no campeonato local”.

Edição: Bruna Souza

