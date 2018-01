Com time cheio de garotos, Flamengo vence Volta Redonda em estreia

O Flamengo não teve muita dificuldade para vencer o volta Redonda por 2 a 0, nesta quarta-feira (17), na estreia do Campeonato Carioca. O triunfo foi conquistado mesmo com a base da equipe formada por jogadores do time sub-20 para dar mais tempo de preparação ao elenco principal. Lucas Silva e Pepê garantiram os três primeiros pontos com golaços.

O Flamengo volta a campo no domingo, quando receberá a Cabofriense na Ilha do Urubu. O Volta Redonda, por sua vez, visita o Bangu, em Moça Bonita. Mesmo com jovens, era o Flamengo quem tentava tomar as ações do duelo no começo. Quando o Volta Redonda foi para o ataque, o Rubro-negro encaixou um contragolpe fatal. Arisco, Lucas Silva prendeu a bola, mas resolveu. Ele pedalou, driblou a marcação e chutou firme para abrir o placar. Na comemoração, um choro emocionado.

Após o Flamengo abrir o placar, o jogo ganhou emoção. O último lance do primeiro tempo teve tudo para ser o de empate do Volta Redonda. Faltou só combinar com o jovem goleiro Gabriel Batista. Ele se esticou todo e evitou que o chute de Dija Baiano parasse no fundo das redes.

Logo nos primeiros minutos da etapa final, o Volta Redonda quase buscou o empate. Em cobrança de falta, Marcelo acertou o travessão de Gabriel Batista, que apenas olhou.

O Volta Redonda teve duas chances para empatar, mas pecou na finalização. O Flamengo, por sua vez, estava em noite fatal. Se no primeiro chute a gol o Rubro-negro abriu o placar, no segundo ampliou. E foi um golaço. Pepê recebeu passe na entrada da área e acertou belo chute no alto, fechando o placar em 2 a 0.

Volta Redonda

Douglas Borges; Luis Gustavo, Daniel, Bruno Costa, Michel Benhami; Bruno Barra, Marcelo, Rafael Granja (Vinicius Pacheco); Fabinho Alves, Dija Baiano, Anselmo (André Duarte). T.: Felipe Surian

Flamengo

Gabriel Batista; Klebinho, Thuler, Patrik, Ramon; Jonas, Ronaldo, Jean Lucas, Pepê; Lucas Silva, Wendel. T.: Paulo César Carpegiani

Estádio

Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ) Juiz: Rodrigo Nunes de Sá Cartões amarelo: Michel Benhami e Luiz Gustavo (Volta Redonda) Gols: Lucas Silva, aos 34min do primeiro tempo; Pepê, aos 5min do segundo tempo.

