Comissão realiza sorteio de arbitragem da 1ª rodada do Barezão

Manaus - Faltando pouco para a abertura do Campeonato Amazonense da Séria A, a Comissão Estadual de Arbitragem de Futebol (Ceaf) realizou no início da tarde desta quinta-feira (18), o sorteio da primeira rodada do Barezão. O evento foi realizado na sede do Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas (TJD/AM), na Rua Rio Purus, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul da cidade.



Na reta final da pré-temporada, as bolinhas que definiram o trio para os quatros jogos iniciais do estadual, contou com a presença do presidente da Ceaf, Vladimir Bastos, o vice-presidente Raimundo Nonato e pelo instrutor de arbitragem da CBF, Raimundo Lopo, que está em Manaus na preparação da arbitragem local para temporada deste ano.

Na abertura do Campeonato Amazonense, revivendo a final do ano passado, no sábado (20), às 16h, Manaus e Nacional, terá a arbitragem do venezuelano, Freddy Rafael Lopez Fernandez, na Arena da Amazônia. No mesmo dia e horário, no Estádio Bacuralzão, na cidade de Manicoré (a 332 km da capital), o CDC Manicoré recebe o São Raimundo, com apito de Antônio Carlos Pequeno Frutuoso.

Em partida isolada no domingo (21), na cidade de Itacoatiara (a 176 km de cidade), no Estádio Floro de Mendonça, às 16h, o Penarol encara o Rio Negro, com arbitragem de Ivan da Silva Guimarães Júnior. No fechamento da primeira rodada, na quarta-feira (31), na cidade de Manacapuru (a 68 km de Manaus), no Estádio Gilbertão, às 20h, o Princesa do Solimões enfrenta em casa o Fast Clube, no apito o experiente Edmar Campos da Encarnação.





Confira a arbitragem da 1ª rodada

Dia: 20/01/2018 – sábado – Estádio Carlos Zamith



16 – Nacional x Manaus

Árbitro: Freddy Rafael Lopez Fernandez

Árbitro assistente 1: Uesclei Regison Pereira dos Santos

Árbitro assistente 2: Anne Kesy Gomes de Sá Guimarães





Dia: 20/01/2018 – sábado – Estádio Bacuralzão - Manicoré

16h – CDC Manicoré x São Raimundo

Árbitro: Antônio Carlos Pequeno Frutuoso

Árbitro assistente 1: Jeová Rodrigues do Santos

Árbitro assistente 2: Wendell Saraiva da Silva





Dia: 21/01/2018 – domingo – Estádio Floro de Mendonça - Manicoré

16h – Penarol x Rio Negro

Árbitro: Ivan da Silva Guimarães Júnior

Árbitro assistente 1: Alexsandro Lira de Alexandre

Árbitro assistente 2: Marleudo Nunes de Lima





Dia: 31/01/2018 – quarta-feira – Estádio Gilbertão – Manacapuru

20h – Princesa do Solimões x Fast Clube

Árbitro: Edmar Campos da Encarnação

Árbitro assistente 1: Abson Pantoja de Barros

Árbitro assistente 2: Noélia Chaves da Paixão





Edição: Lívia Nadjanara





