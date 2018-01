Sem torcida, Nenê é expulso e Vasco perde para Bangu no Carioca

Sem contar com o apoio da torcida, vetada dos dois primeiros jogos do clube no ano por conta da crise política, o Vasco não teve forças para duelar com o Bangu e perdeu 2 a 0, nesta quinta-feira (18), em São Januário, em estreia no Campeonato Carioca. Rodney e Anderson Lessa fizeram os gols do jogo. Nos acréscimos, Nenê ainda foi expulso por reclamação.

O Vasco volta a campo no domingo, quando receberá o Nova Iguaçu, às 17h, em São Januário. O Bangu, por sua vez, encara o Volta Redonda, em Moça Bonita. O Vasco demorou a entrar no jogo. Mas quando passou a mostrar o seu estilo, o gol parecia questão de tempo. E Evander quase abriu o placar aos 25min do primeiro tempo. Ele cabeceou da entrada da área e acertou o pé da trave de Célio Gabriel.

Leia também: Comissão realiza sorteio de arbitragem da 1ª rodada do Barezão

Se o Vasco quase abriu o placar, o Bangu não ficou muito atrás. Três minutos após Evander acertar a trave, os visitantes usaram o veterano Almir para dar resposta à altura. O ex-jogador do Botafogo recebeu na grade área e finalizou com muito perigo. A bola passou ao lado da trave direita de Martin Silva.



O jogo se encaminhava para o intervalo com o placar inalterado e com as equipes já cadenciando o ritmo. Uma subida pela esquerda, no entanto, mudou o rumo da partida. Após cruzamento da esquerda, Marcos Júnior dominou no peito e rolou para Rodney chutar firme no canto e vencer Martin Silva.

Em desvantagem, o Vasco não conseguiu mostrar força para recuperação. O tempo passou e o primeiro ataque efetivo ocorreu aos 22min do segundo tempo. E foi preciso Nenê colocar sua categoria em prática. O camisa 10 se livrou de dois com drible espetacular e cruzou na medida para Caio Monteiro. O jovem atacante cabeceou, mas parou nas mãos de Célio Gabriel.

Com o relógio avançado, o Vasco fez substituições para tornar a equipe ainda mais ofensiva. A tentativa, porém, não deu certo. Mais aberto, o time sofreu com os contra-ataques do Bangu, que matou o jogo aos 37min. Anderson Lessa, que havia entrado há poucos minutos recebeu na pequena área e empurrou para as redes.

Edição: Lívia Nadjanara

Leia mais:



Servidores da saúde pedem apoio da Defensoria Pública do Amazonas

Confirmada presença de parasita transmissor do Mal de Chagas em açaí