Do Tupé a Ponta Negra: Rio Negro Challenge chega no dia 29 de abril

Manaus - Dezoito quilômetros de braçadas no coração da Amazônia, nadando solo ou em revezamento de 2 a 4 atletas. A maratona aquática Rio Negro Challenge 18km – Amazônia 2018 será realizada no dia 29 de abril, com percurso inédito da praia do Tupé até a Ponta Negra, em Manaus. O evento é uma realização do governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado da Juventude, Desporto e Lazer (Sejel), em parceria com a Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur) e Associação Aquática Amazonas. Em 2018, a prova também conta com apoio da deputada estadual Alessandra Campêlo (MDB) via emenda impositiva.

O lançamento oficial da maratona aquática foi na tarde desta quinta-feira (18), na Arena da Amazônia, com a presença da titular da Sejel, Janaína Chagas, do diretor de eventos da Amazonastur, Roberto Vital, e do presidente da Associação Aquática Amazonas, Pierre Gadelha.

O Rio Negro Challenge é uma importantes maratonas aquáticas do cenário nacional, segundo recente publicação da revista especializada em natação Swim Channel. A prova terá duas etapas em 2018, sendo a primeira em abril e a outra em dezembro.

Dentro do desafio são contempladas outras duas programações na praia da Ponta Negra: a Maratona Aquática Amazonas, para atletas do masculino e feminino a partir de 13 anos e com percursos de 1,5 km e 3 km nas modalidades solo e revezamento; e o Circuito Curumim, destinado a meninos e meninas na faixa dos 8 aos 13 anos e com percurso de 500m.

A secretária Janaína Chagas acredita que o evento vai servir de incentivo para que outros jovens ingressem na modalidade. Ela destacou também a parceria com a Associação Aquática Amazonas no fomento ao esporte local.

“A presença de atletas internacionais e a troca de experiência com os atletas locais vai incentivar o surgimento de novos talentos, além de fomentar o turismo esportivo. É importante destacar também a parceria com as entidades como a Aquática Amazonas na realização de eventos e no fomento ao esporte”, disse Janaína.

O representante da Amazonastur no lançamento disse que o Rio Negro Challenge se encaixa perfeitamente na política pública do governo de incentivo ao turismo de eventos, que atualmente é o segmento da cadeia produtiva do setor que mais cresce no mundo.

“Como se trata de um evento internacional, a gente espera que as pessoas venham, participem, acreditem. O Amazonas está de portas abertas e é o destino perfeito para esse tipo de prova porque alia o atleta a natureza. Estamos dispostos a receber gente do mundo inteiro”, comentou Roberto Vital.

O organizador Pierre Gadelha espera a participação de pelo menos 250 nadadores, entre os representes do Amazonas, de outros Estados e países. Ele assegurou que o diferencial do Rio Negro Challenge é a estrutura e segurança oferecida aos atletas, com apoio de lanchas, caiaques, boias e Corpo de Bombeiros. Serão 70 pessoas no staff da prova.

“O Rio Negro Challenge é uma prova esperada por atletas do Brasil e do mundo, pois oferece segurança e toda a estrutura necessária aos nadadores. Além disso, nessa primeira etapa de 2018 será disputada da praia do Tupé até a Ponta Negra, ou seja, tem o apelo ambiental de ser no coração da Amazônia”, concluiu Pierre.

As inscrições para a prova estão abertas no site Rio Negro Challenge.





